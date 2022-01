Hojs: Kučan je vpregel novega konja #video

"V času pandemije desne stranke ne organizirajo takih srečanj, kot je bila današnja slovesnost v Dražgošah," je danes v oddaji Planet18 dejal notranji minister in podpredsednik SDS Aleš Hojs. Po njegovih besedah so danes bile Dražgoše kraj, kjer je levica razdvojila slovenski narod. "Kar je danes govoril Kučan je bilo pritlehno, saj se volja slovenskega ljudstva uresničuje v parlamentu. In vse, kar je bilo v zadnjih dveh letih narejenega, je bilo sprejeto v državnem zboru," je poudaril Hojs, ki pa se je strinjal s Kučanom, da se volja ljudstva izraža skozi volitve.

"Nenazadnje, tudi Kučanov poziv k cepljenju je bil dobra stvar. Sicer je to popolnoma drugače, kar delajo njegovi izbranci, torej koalicija Kul. Ti so nagajali, zavajali, delali vse, da je bilo stanje z epidemijo vse slabše," je današnji govor prvega predsednika Slovenije komentiral Hojs.

"Po uporabi zavrzi"

"To, kar se je danes dogajalo v Dražgošah je simbolika, da tudi v koaliciji Kul prihaja do razslojitve," pravi Hojs. Več kot očitno je bila po mnenju Hojsa pomenljiva neudeležba Marjana Šarca, Tanje Fajon in pa Alenke Bratušek. "Torej treh glavnih akterjev na levi politični strani. Očitno so spoznali, da je Kučan vpregel novega konja, torej Roberta Goloba. In očitno je vsem omenjenim jasno, da so na poti starih komunističnih rekov "po uporabi zavrzi". Očitno bodo Šarec, Fajonova in Bratuškova po volitvah zavrženi," meni Hojs.

"Dno slovenske levice"

"To kar si je privoščil poslanec Marko Bandelli, ko je govoril o iztrebljevanju, pa je novo dno slovenske levice," je na včerajšnjo izjavo Bandellija opozoril Hojs. Po njegovem mnenju v 30. letih nismo slišali nikogar, ki bi govoril, da je potrebno del slovenskega naroda iztrebiti in ki bi govoril, da je danes v Sloveniji fašizem živ. "Tega v Sloveniji ni. Fašizem je preminil pred davnimi 70. leti," je dejal Hojs.