Preobrat: zaradi Goloba Bratuškova izven parlamenta, Šarec na robu

Tokratna anketa Parsifala prikazuje precej sprememb: podpora narašča SDS Janeza Janše (za 1,7 odstotne točke) in NSi Mateja Tonina (za štiri odstotne točke), medtem ko je močno padla SD Tanje Fajon (za 7,6 odstotne točke), LMŠ Marjana Šarca (za sedem odstotnih točk) ter SAB Alenke Bratušek (za 3,4 odstotne točke). Slednja se v parlament ne bi uvrstila. Visoko podporo bi dobila Lista Roberta Goloba.

Po anketi, ki jo je agencija Parsifal opravila za Planet TV, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 31,9 odstotka vprašanih (prejšnji mesec 30,2 odstotka).

Prvič je v javnomnenjsko raziskavo kot samostojna lista vključena Lista Roberta Goloba, ki se z 12,6-odstotno podporo uvršča na drugo mesto. Robert Golob je potrdil, da bo na volitvah sodeloval, ni pa se še jasno izrazil, ali s samostojno listo oziroma stranko ali v povezavi z drugimi strankami.

SD Tanje Fajon se z 12-odstotno podporo (prejšnji mesec 19,6-odstotna), kljub velikemu padcu, uvršča na tretje mesto, na četrtem je Levica Luke Mesca z 9,1-odstotno podporo (pri prejšnjem merjenju 9,2-odstotna), sledi NSi Mateja Tonina, ki ima precej višjo podporo, in sicer 8,8-odstotni (prejšnji mesec 4,8-odstotno).

V parlament bi se uvrstili še LMŠ Marjana Šarca s 4,8-odstotno podporo (prejšnji mesec 11,8-odstotno) in Povežimo Slovenijo, ki ima 4,2-odstotno podporo (prejšnji mesec 7,3-odstotno).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Stranke pod parlamentarnim pragom

Pod parlamentarnim pragom so se znašle:

- DeSUS Ljuba Jasniča (3,3-odstotna podpora),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,7-odstotna podpora),

- SAB Alenke Bratušek (2,4-odstotna podpora),

- Pirati (2,4-odstotna podpora),

- Naša dežela (2,1-odstotna podpora),

- Dobra država (1,7-odstotna podpora),

- Vesna (enoodstotna podpora),

- Konkretno (0,5-odstotna podpora),

- Z.dej (0,4-odstotna podpora).

Raziskava Parsifala je bila za Planet TV z metodo telefonskega anketiranja opravljena med 4. in 6. januarjem 2022. V raziskavo je bilo zajetih 734 anketirancev.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV, RTV Slovenijo in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Komu jemlje glasove Robert Golob?

Po raziskavi Mediane izpred tedna dni, kjer so upoštevani tudi neopredeljeni volivci, bi Golob in drugi SAB Alenki Bratušek odvzel le 0,2 odstotne točke, tako bi s 3,9 padla na 3,7 odstotka, LMŠ pa bi se delež znižal za odstotno točko in pol − s 5,5 na štiri odstotke. Prav tako bi po tej raziskavi Golob zarezal kar za tretjino v podporo stranke SDS.

Po raziskavi, ki jo je opravila agencija Parsifal in kjer so upoštevani tudi neopredeljeni volivci, bi se z vstopom Goloba delež podpore SAB znižal za več kot polovico (s 3,3 na 1,5). Tudi LMŠ bi se podpora močno znižala, in sicer za 3,1 odstotne točke (s 6,7 na 3,1). Levici bi se podpora zvišala za 0,6 odstotne točke (s 5,3 na 5,9 odstotka), medtem ko bi SD precej padla, in sicer z 11,2 na 7,8.

Po Mediani kaže, da Golob in druge stranke prevzemajo glasove tudi ali precej v deležu SDS, medtem ko Parsifal kaže ravno nasprotno: glasove, ki so jih prej namenili strankam koalicije KUL, so zdaj očitno Golobu.