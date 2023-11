Harmonikaš s Tromostovja naj bi v otroka vrgel denar, ki mu ga je položil v kovček

"Z družino smo se danes odpravili v staro Ljubljano. Pri Tromostovju smo videli gospoda, ki je igral in prepeval. Babica in vnuk (moj sin) sta mu dala nekaj centov, saj več nista imela pri sebi. Gospod je vstal, pobral denar, ki sta mu ga dala v kovček, in ga vrgel v mojega sina," je zapisala mama. Poleg tega jih je, kot je še zapisala mama, ozmerjal s "čefurji", in to tako na glas, da so ga lahko slišali vsi. "Samo v vednost, da si ta gospod ne zasluži niti enega centa," je sklenila svoj zapis.

Otroka je skrbelo, kaj je naredil narobe

Pojasnila je, da je otrok star sedem let in vedno z veseljem da denar glasbenikom na ulici, saj so tudi sami glasbena družina, ta incident pa ga je resnično iztiril. Za Ljubljana.info je povedala, da tega sicer ni nameravala javno izpostaviti, a si je po sinovi reakciji premislila. "Otroka je skrbelo in je kar naprej spraševal: 'Mami, pa kaj sem storil narobe, da mi je gospod to naredil?' Nikakor mu nismo mogli razložiti, da on ni nič kriv. Res ga je skrbelo, sploh se ni več nasmejal," je dejala za Ljubljana.info.

Obenem je poudarila, da s tem noče škoditi harmonikašu, prav tako ne želi, da se mu prepove igranje na Tromostovju, želi pa opozoriti na incident, "da še kdo ne doživi kaj takega, kar slabo vpliva na otroka".