Resen incident: eksplozija na meji med ZDA in Kanado, mrtvi dve osebi #video

Mejni prehod med ZDA in Kanado so zaprli, potem ko je na kontrolni točki na mostu blizu Niagarskih slapov eksplodiralo vozilo.

Foto: Reuters

Urad FBI v Buffalu je potrdil, da poteka preiskava dogodka. Na fotografijah in videoposnetkih, ki jih objavljajo na družbenih omrežjih, je videti varnostno kabino, ki so jo zajeli plameni.

Podrobnejših informacij še ni. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je povedala, da so jo obvestili o incidentu in da pozorno spremlja položaj. Doug Ford, premier Ontaria, ki meji na zvezno državo New York, je dejal, da so provincialni organi kazenskega pregona dejavno vključeni v ocenjevanje položaja. Sodelujejo z lokalnimi organi pregona in nudijo podporo.

Foto: Reuters

Mavrični most je eden od štirih mejnih prehodov, ki povezujejo Ontario z zahodnim New Yorkom. Ostali trije so Lewiston, Whirlpool in Peace Bridge, ki so jih po incidentu prav tako zaprli.

Foto: Reuters