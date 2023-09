Eksplozija in požar v večstanovanjskem objektu v Izoli #foto

V Premrlovi ulici v Izoli je zjutraj, okoli 8. ure, prišlo do eksplozije in požara v večstanovanjskem objektu. V požaru je bilo eno stanovanje uničeno, eno pa poškodovano, dve osebi so reševalci oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.