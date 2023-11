V stanovanjski hiši odjeknila eksplozija: hiša se je porušila, gasilci na delu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Dogajanje na vasi - Trboje in Žerjavka/Facebook

V stanovanjski hiši na območju Trboj je zgodaj zjutraj odjeknila eksplozija zaradi napake na plinski grelni napravi. Hiša se je pri tem porušila, nihče od stanovalcev pa ni poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

V stanovanjski hiši na območju Trboj je zjutraj okoli 6.30 odjeknila eksplozija. Na kraju posredujejo interventne službe, gasilci gasijo požar, policisti pa so kraj zavarovali in bodo opravili ogled.

Po prvih informacijah je do eksplozije prišlo zaradi napake na plinski grelni napravi, hiša se je pri tem porušila. Nihče od stanovalcev ni poškodovan. Kot so zapisali na kranjski policiji, nevarnosti za druge prebivalce ni, a vseeno ljudi prosijo, da na kraj ne hodijo in naj se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.

Vzrok eksplozije je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Nastala je večja premoženjska škoda.