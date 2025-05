Svojci pogrešajo 14-letnega Jana Flaškerja Lorenza iz naselja Nomenj v Občini Bohinj. Visok je okoli 180 centimetrov, srednje postave in ima temnorjave skodrane srednje dolge lase. Nazadnje so ga videli v petek okoli 19. ure v Nomenju. Policisti prosijo vse, ki bi o pogrešanem karkoli vedeli, naj jim to sporočijo.