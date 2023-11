Požar pri Ptuju terjal življenje moškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski Operativno komunikacijski center je bil nekaj minut po 12. uri obveščen o dogodku na območju Policijske postaje Ptuj, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Po informacijah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob 12.19 zagorelo v naselju Grajena pri Ptuju.

Po poročanju spletnega medija Ptujinfo je bilo na prizorišču najdeno moško truplo, na kraju so bili prisotni tudi forenziki. Na kakšen način je smrt moškega povezana s požarom, za zdaj še ni znano.