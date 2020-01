Bodo harmonikarju in drugim pristrigli peruti?

V središču Ljubljane še posebej v poletnih mesecih nastopa več glasbenikov in drugih umetnikov. Večinoma mimoidočim popestrijo sprehod po središču, nekateri pa so tudi moteči, predvsem za prebivalce, ki živijo v središču.

Nadležni harmonikar

Več let se meščani pritožujejo nad harmonikarjem v narodni noši, ki v vsakem letnem času in vremenu igra v središču Ljubljane. Bolj kot njegova glasba motijo njegove neprimerne opazke in namerno motenje drugih nastopajočih in dogodkov na Prešernovem trgu, kjer najpogosteje igra.

Neprijetno izkušnjo z njim so imeli tudi kolegi s televizije Planet, ko so oktobra želeli s Prešernovega trga opraviti nekajminutni vklop v studio. Ko so začeli postavljati opremo na začetku Tromostovja, je prišel harmonikar in jim je rekel, da bo igral (in s tem seveda motil vklop v živo), če mu ne plačajo. Ker se nikakor niso mogli dogovoriti, so nato vklop opravili z druge lokacije.

O neprimernem vedenju harmonikarja smo na Siol.net sicer pisali že poleti 2018, mestno redarstvo mu je takrat izreklo opozorilo. Več lahko preberete v članku Harmonikar s Prešernovega trga: nad njim že več pritožb zaradi neprimernega vedenja.

Spontani ulični nastopi se smejo v strogem središču prestolnice med tednom izvajati od 16. do 22. ure, ob koncih tedna ter ob praznikih pa od 10. do 22. ure. Foto: Ana Kovač

Meščani se pritožujejo tudi nad drugimi glasbeniki. Tako nekatere moti saksofonist s tulečim psom, spet druge trubači. Lani so na Odseku za pobude meščanov prejeli 18 pobud na temo ulične glasbe oziroma uličnih nastopov, od tega se jih je sedem nanašalo na harmonikarja.

Že pred leti časovno omejili ulične nastope

Spontane nastope v strogem mestnem središču ureja Odlok o posebni rabi javnih površin, ki so ga pred leti sprejeli v Mol.

Kot so nam sporočili z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter odseka za pobude meščanov Mol, so omejitve glede spontanega uličnega nastopanja sprejeli zaradi potrebe po ureditvi problematike dnevnega uličnega nastopanja istih oseb v strogem mestnem središču, ki so popolnoma nasičile območje, na katerem so izvajale svoj program.

Odlok točno določa, kdaj in kje lahko potekajo ulični nastopi na javnih površinah. "Prejemali smo namreč pritožbe občanov, zaposlenih v podjetjih v centru mesta in stanovalcev mestnega jedra, da so ulični glasbeniki moteči in glasni. Tako smo časovno omejili ulične nastope med tednom v dopoldanskem času, kar omogoča Zakon o javnih zbiranjih, zajete pa so ulice strogega centra, kjer so se ulični glasbeniki najpogosteje pojavljali," so zapisali.

Mol pripravlja spremembe

A očitno sprejete omejitve niso dovolj. Mol namreč pripravlja spremembe in dopolnitve odloka v delu, ki ureja področje spontanih uličnih nastopov. Več sodelujočih v okviru usklajevalnih sestankov išče najbolj optimalne rešitve. Dokončne rešitve glede spontanih uličnih nastopov pa bodo predvidoma znane marca, so nam še sporočili.

Uporaba opreme za ozvočenje med spontanim nastopom ni dovoljena. Foto: Ana Kovač

Kaj o spontanih nastopih v prestolnici trenutno določa odlok



- Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.



- Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 10. in 22. uro. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena.



- Ne glede na določila zgoraj so spontani ulični nastopi na območju Slovenske ceste, Cankarjeve ulice, Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič-Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja, Mestnega trga, Starega trga, ulice Pod Trančo, Kongresnega trga, Ciril-Metodovega trga in Gornjega trga dovoljeni od ponedeljka do petka od 16. do 22. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, od 10. do 22. ure.



- Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.



- Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

Morda vas zanima tudi: