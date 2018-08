Harmonikar s Prešernovega trga: nad njim že več pritožb zaradi neprimernega vedenja

Ulični harmonikar s Prešernovega trga, ki naj bi promoviral slovensko glasbo, med ljudmi ni najbolje sprejet, saj z neprimernim vedenjem in celo rasističnimi opazkami moti turiste in druge mimoidoče. Mestno redarstvo mu je konec julija izdalo opozorilo, a če se bodo kršitve ponovile, to ne bo več zadosten ukrep, so pojasnili pri MOL.

Na osrednjem trgu v slovenski prestolnici že nekaj časa odmevajo zvoki slovenske narodne glasbe iz harmonike uličnega harmonikarja, oblečenega v narodno nošo. A ta poleg promocije naše narodne glasbe po poročanju meščanov večkrat izkazuje tudi neprimerno vedenje in celo rasistične opazke, čemur so med drugim priča tudi turisti.

Mimoidoči so že večkrat izrazili neodobravanje, Mestna občina Ljubljana (MOL) pa je zoper harmonikarja prejela že več pritožb, v zadnjem času prav zaradi njegovega neprimernega vedenja. "V MOL rasnih in drugih nestrpnosti ne toleriramo, zato smo s tem že seznanili občinska prekrškovna organa. Sicer pa lahko mimoidoči, ki opazijo vsiljivo ali nasilno vedenje, o tem takoj obvestijo tudi policijo," so nam sporočili.

MOL je zoper harmonikarja prejela že več pritožb. Foto: Ana Kovač

Patrulja je z njim opravila razgovor in mu izdala opozorilo. Če se bodo kršitve ponovile, opozorilo ne bo več zadosten ukrep. Foto: Ana Kovač

Nestrpen do drugega uličnega glasbenika

Rasna nestrpnost se nanaša na dogodek pred nekaj tedni, ko se je spravil na bobnarja na drugi strani Tromostovja, kar so dokumentirali tudi uporabniki Twitterja, mestno redarstvo pa je prejelo prijavo zaradi domnevno neprimernega obnašanja omenjenega harmonikarja in v tem času tudi opravilo večkratne nadzore.

"Patrulja je na kraju opravila razgovor s harmonikarjem in izdala opozorilo. Kršitelj je bil v razgovoru seznanjen z dejstvom, da če se bodo kršitve ponovile, opozorilo ne bo več zadosten ukrep."

Pri MOL so ob tem dodali, da lahko oseba, ki jo tovrstno vedenje moti, prekršek naznani pristojnemu organu, mestnemu redarstvu ali policiji.

Rasistično nestrpen je bil do bobnarja na drugi strani Tromostovja. Foto: Ana Kovač

Odlok točno določa, kdaj in kje se lahko nastopa na javnih površinah

Pri MOL so ravno zaradi ureditve problematike dnevnega uličnega nastopanja istih oseb v strogem mestnem središču, ki so popolnoma nasičili območja, na katerem so izvajali svoj program, zapisali Odlok o posebni rabi javnih površin. V njem so zajete omejitve glede spontanega uličnega nastopanja, ki točno določajo, kdaj in kje lahko potekajo ulični nastopi na javnih površinah.

Prejemali so namreč več pritožb občanov, da so ulični glasbeniki moteči in glasni, zato so jim časovno omejili ulične nastope med tednom v dopoldanskem času, na ulicah strogega centra, kjer so se najpogosteje pojavljali.

V odloku je za spontane ulične nastope zapisano:



- Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.



- Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 10. in 22. uro. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena.



- Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena so spontani ulični nastopi na območju Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič-Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja in Mestnega trga dovoljeni od ponedeljka do petka od 16. do 22. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10. do 22. ure.



- Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.



- Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

Za igranje na ulici v Ljubljani ni potrebno dovoljenje, le upoštevati je treba Odlok o posebni rabi javnih površin. Foto: Ana Kovač

Odlok določa, kdaj in kje lahko potekajo ulični nastopi na javnih površinah. Foto: Ana Kovač

Pri MOL menijo, da ulični umetniki s kakovostnimi nastopi oživljajo mesto. Foto: Ana Kovač

Čeprav v MOL menimo, da ulični umetniki oživljajo mesto in jih zato tudi pozdravljamo, ostaja odprto vprašanje kakovosti posameznih nastopov. Vsekakor pa skladno s pristojnostmi ukrepamo proti morebitnemu nedostojnemu vedenju in kršenju javnega reda in miru.

Sicer pa pravijo, da v Turizmu Ljubljana dogodke na javnih površinah, ki dodatno bogatijo turistično ponudbo glavnega mesta, spodbujajo, zato vsako leto z javnim razpisom razdelijo znatna sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah.

Organizatorji organiziranih uličnih nastopov oziroma javnih prireditev na prostem, ki jih sofinancirajo, poskrbijo, da je vse v skladu z zakonodajo. To velja za navedene prireditve, in ne za spontane ulične nastope.