Incident na UKC Ljubljana, bolnik napadel zaposleno

Policija bo zoper kršitelja na UKC Ljubljana podala obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve javnega reda in miru. Foto: Klemen Korenjak

Ponoči je na internistični prvi pomoči (IPP) v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana prišlo do incidenta. Po ugotovitvah policije je nekaj pred 3. uro bolnik med obravnavo s solzivcem poškropil zaposleno. Plinski razpršilec so mu zasegli, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Obravnava bolnikov na IPP je bila začasno motena.