Han: Vedno se malo kregamo, malo pa se imamo radi

Po besedah Matjaža Hana je SD relativno pluralna stranka z živahno notranjo demokracijo. Kongresi stranke so vedno poskrbeli za "dobre boje med kandidati", je spomnil.

SD bo v soboto obeležila 30. obletnico združitve levih socialdemokratskih in socialističnih strank. Ob tem se v stranki odvija razmislek o njeni prihodnosti. Šef poslancev Jani Prednik meni, da je stranka izgubila "vonj, okus in barvo", minister Matjaž Han pa ocenjuje, da so razprave v stranki vedno žive, saj da se "znajo iti demokracijo".

Članstvo koalicijske SD se bo v soboto zbralo na tradicionalnem srečanju v ljubljanskem Mostecu. Letos bodo ob tem obeležili 30. obletnico združitvenega kongresa levih socialdemokratskih in socialističnih strank, ko so se 29. maja 1993 v Združeno listo socialnih demokratov združile takratna Socialdemokratska prenova, Delavska stranka, Socialdemokratska unija in skupini iz Socialistične stranke Slovenije in DeSUS.

Se Fajonovi maje stolček?

S tem bodo v stranki obeležili dan, ko so se združile politične sile v skupno stranko vseh, ki "jih vodijo vrednote solidarnosti, svobode, strpnosti, demokracije, človekovih pravic in trajnostne skrbi za prihodnost," pred sobotnim dogajanjem poudarjajo v SD. Bo pa to tudi priložnost, da v stranki spregovorijo o moderni socialni demokraciji kot odgovoru na prihodnje izzive, ob tem še napovedujejo v stranki.

V SD ob tem znova teče premislek o tem, kakšna naj bo nadaljnja pot stranke. Z izjavo za Delo, da se je SD izgubila v politični korektnosti, s čimer je stranka izgubila vonj, okus in barvo ter postala nevidna, je vodstvo stranke konec prejšnjega tedna presenetil vodja poslancev Jani Prednik in s tem znova sprožil ugibanja, ali se predsednici SD Tanji Fajon maje stolček na čelu stranke.

"Želja po tem, da bi vodil slovensko socialno demokracijo, v meni seveda ni ugasnila in ne morem več gledati, kako kot stranka stagniramo," je minuli petek za Delo še dejal Prednik, ki je sicer aktualno predsednico SD za mesto predsednika v preteklosti že izzval, tik pred kongresom oktobra lani pa soglasja h kandidaturi ni podal.

V stranki, kjer je po lanskih državnozborskih volitvah vladalo precejšnje razočaranje, so si sicer enotni, da so spremembe nujne, ni pa osamljena ocena, da zgolj drugo "ime in priimek" na njenem vrhu teh ne bo prineslo.

Han: Znamo se iti pravo demokracijo

"Mi se vedno malo kregamo, pa vedno se imamo malo radi," pa je danes ocenil minister za gospodarstvo, turizem in šport ter nekdanji dolgoletni šef strankinih poslancev Matjaž Han. Po njegovih besedah je namreč SD relativno pluralna stranka z živahno notranjo demokracijo. Kongresi stranke so vedno poskrbeli za "dobre boje med kandidati", je spomnil. To pa po Hanovi oceni kaže, da se SD "zna iti pravo demokracijo".

O namigovanjih, da naj bi si vsaj del članstva na čelu stranke želel videti prav njega, pa Han odgovarja, da se trenutno trudi ministrsko funkcijo "oddelati" kar najbolj kvalitetno, sicer pa da ne želi biti politik, ki razdvaja, ampak združuje. "Kaj bo prihodnost prinesla, pa nihče ne ve," je dodal. Zatrdil je, da v stranki nikogar ne izključujejo, za spremembe na čelu SD pa stranka sklicuje kongrese.

Kot je še zatrdil, so se znali v stranki velikokrat dogovoriti na demokratičen način in verjame, da bodo tega zmožni tudi v prihodnje. "Obljubim pa, da ko enkrat več ne bom politik ali se ne bom ukvarjal s politiko, ne bom pametoval svojim naslednikom," je še sklenil Han.

Predsednica SD Tanja Fajon se v funkciji ministrice za zunanje zadeve trenutno sicer mudi na večdnevnem obisku v Vietnamu, jo pa v soboto pričakujejo v Mostecu.