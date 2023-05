Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprejetje konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev bi bil ključen mejnik na področju mednarodnega kazenskega prava, je danes na novinarski konferenci o pomenu konvencije dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je dodala, da bo ta okrepila pregon zločincev in iskanje pravice.

"Začenjajo se zelo tehnična pogajanja za sprejem konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev, katere namen je zagotoviti mednarodno sodelovanje med pravosodnimi sistemi tam, kjer so pravne praznine pri pregonu tovrstnih zločinov," je dejala Fajonova.

"Sprejem konvencije bi bil pomemben mejnik na področju mednarodnega kazenskega prava in boja proti nekaznovanosti zločincev," je poudarila ter naznanila, da je do zdaj podporo konvenciji izrazilo že 80 držav in drugih organizacij z vsega sveta.

"Upam, da visoka udeležba konference kaže na našo podporo v mednarodni skupnosti," je povedala in izrazila željo, da bodo prizadevanja Slovenije pri konvenciji MLA pripomogla tudi k uspehu njene kandidature za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

"Ponosna sem, da naša majhna država vedno znova dokazuje, da je sposobna graditi mostove in spodbujati sodelovanje v mednarodni skupnosti," je dodala.

Švarc Pipanova: Hudodelstva so zavestne posledice politik voditeljev

Švarc Pipanova je medtem opozorila, da hudodelstva, ki jih opredeljuje konvencija, niso le naključni stranski učinki oboroženih spopadov, temveč so zavestne posledice politik voditeljev. Opozorila je tudi na ranljivost žrtev, zlasti otrok in starejših, na možnost uničenja dokazov in pobega storilcev kaznivih dejanj tam, kjer lahko najdejo zatočišče.

"Dolžnost posameznih držav in mednarodne skupnosti je torej, da naredimo vse, kar je v naši moči, da preganjamo storilce kaznivih dejanj in žrtvam zagotovimo pravico," je dejala.

Ob tem je poudarila, da ne smemo izgubiti upanja, tudi če se večje države, kot sta Rusija in Kitajska, ne pridružijo konvenciji. "Vsaka pravna praznina, ki jo zapolnimo, pomeni manj prostora za storilce kaznivih dejanj," je dodala.

"Konvencija ni le sporazum, temveč resnična sprememba v sodelovanju"

Nizozemska ministrica za pravosodje Dilan Yesilgöz-Zegerius je pojasnila, da je zdajšnji okvir mednarodnega kazenskega prava zastarel in nepopoln. "To pa otežuje boj proti nekaznovanosti zločincev. Vse žrtve si zaslužijo, da so storilci privedeni pred roko pravice," je dejala.

Zunanja ministrica Belgije Hadja Lahbib je poudarila, da bo konvencija MLA državam omogočila prevzem večje odgovornosti za pregon kaznivih dejanj. S sprejetjem konvencije pa se državam ne bo treba zanašati zgolj na Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

"Konvencija ni le sporazum, temveč resnična sprememba v našem sodelovanju. Končni cilj ni le zaustavitev nekaznovanosti, temveč tudi to, da se tovrstni zločini ne bi nikoli več zgodili," pa je poudaril državni sekretar zunanjega ministrstva Argentine Pablo Anselmo Tettamanti.

Argentinska sodnica in predsednica konference Silvia Fernandez de Gurmend je dodala, da večstranskega pravnega okvira za okrepljeno sodelovanje pri pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev ni.

Kot ključne izzive konference je izpostavila problematičnost definicij kaznivih dejanj in zapletenost njihove vključitve v konvencijo MLA ter natančno opredelitev korakov pri sodelovanju med državami.

Slovenija bo diplomatsko konferenco za sprejetje konvencije MLA gostila do 26. maja. Gre za največjo diplomatsko konferenco, ki jo je Slovenija kadarkoli gostila. Na njej sodeluje okoli 300 strokovnjakov s področja mednarodnega javnega in mednarodnega kazenskega prava iz 71 držav podpornic konvencije MLA.