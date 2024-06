Grozovit umor na območju Kranja: 58-letnika umorila s topim predmetom #video

Gorenjski policisti so bili v petek obveščeni o pogrešanem 58-letniku. Njihova preiskava je razkrila, da sta ga v okolici Kranja umorila dva znanca. Osumljenca so v ponedeljek izsledili in prijeli, v okolici Jelovice pa so odkrili tudi truplo pogrešanega. Oba osumljenca sta trenutno v priporu, so danes v izjavi za medije pojasnili na PU Kranj.

Po prejetju obvestila o pogrešanem 58-letniku iz okolice Kranja, so gorenjski policisti takoj odšli na teren s pomočjo vodnikov psov za iskanje pogrešanih oseb in začeli zbirati obvestila o pogrešanem, ki pa ga tam niso našli, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Kranj Primož Donoša.

Istočasno so policisti na kraju, kjer so iskali pogrešanega, ugotovili dejstva, ki so nakazovala, da bi lahko bil žrtev kaznivega dejanja. V preiskavo so se vključili tudi gorenjski kriminalisti. Strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija in pa vodniki policijskih psov za iskanje bioloških sledi so skupaj s policisti opravili ogled kraja, ki je trajal več dni.

Truplo 58-letnika našli na območju Jelovice

Policisti so nato v ponedeljek izsledili in prijeli 33-letnika iz okolice Kranja in 26-letnika iz okolice Bleda, ki so ju sumili umora 58-letnika. V ponedeljek popoldne so na območju Jelovice našli tudi kraj, kamor sta osumljena po izvršenem umoru odvrgla truplo, ter kraj, kjer sta poskušala uničiti sledi in dokaze, je pojasnil Donoša.

Preiskava je pokazala, da sta osumljena 58-letnika v okolici Kranja umorila z udarci s topim predmetom, nato pa truplo na kraj najdbe pripeljala v prtljažnem prostoru vozila enega izmed osumljenih.

Na podlagi izdanih odredb za osebno in hišno preiskavo, ki jih je policistom izdalo Okrožno sodišče v Kranju, so kriminalisti izvedli šest preiskav objektov in pa vozil osumljenih. Poleg elektronskih naprav so našli in zasegli tudi dokaze in predmete, ki so pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Sodna obdukcija, ki je bila opravljena v torek, je potrdila domnevo policistov, da je pokojni umrl nasilne smrti, je dodal Donoša.

Najmanj 15 let zagrožene zaporne kazni

Policisti so osumljenca v torek zvečer s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je na predlog državne tožilke za oba odredil pripor. Osumljena sta, da sta v sostorilstvu na grozovit in zahrbten način izvršila kaznivo dejanje umora iz koristoljubja. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let. Osumljenca v preteklosti nista bila obravnavana za kaznivo dejanje, je še pojasnil Donoša.