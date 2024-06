Moški se je pred saborom polil z bencinom in zažgal, tam tudi Plenković

Okoli 9.40 se je neznanec pred ograjo na južni strani Markovega trga polil z bencinom in zažgal, je za Index potrdila zagrebška policija.

Priča je za Jutarnji list povedala, da je v neposredni bližini vladne stavbe in v vidno raztresenem stanju videla moškega, ki se je polival s tekočino. Preden so se varnostne službe odpravile proti njemu, so moškega že zajeli ognjeni zublji.

Neuradno so na Index.hr izvedeli, da je moški utrpel hude opekline. Ob prihodu reševalcev je bil še živ. Kasneje so na travmatološki kliniki Darškovićevo, kamor so moškega prepeljali, za 24sata dejali, da je moški v hudem stanju in da poteka intenzivno zdravljenje.

Pred saborom, kjer se je moški zažgal, je bil tudi premier Andrej Plenković.

Foto: Pixsell