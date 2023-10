Grošelj o kadrovanju v policiji: Tako pač mora biti. Ne gre za politično maščevanje.

Poslanec evropskega parlamenta Klemen Grošelj je na svojem blogu opozoril, da vprašanje janšizma kot politične doktrine vladanja ni vprašanje diskriminacije ali političnih čistk, ampak "vprašanje delovanja pravne države in zakonitosti". In če se kot družba odločimo, da bomo tako politiko zavrnili, potem se po njegovih besedah neizogibno postavi vprašanje odgovornosti izvajalcev te politike. "Še posebej pomembno je to vprašanje v organizaciji, kot je Policija. Gre za vprašanje, ki ni samo pravno, ampak tudi politično. Ali bomo enostavno kar sprejeli njihove prazne argumente, da so pač bili takšni časi oziroma da so pač ubogali ukaze?" se sprašuje Grošelj.

"Skrajna iliberalna slovenska desnica, ki se zgleduje po avtokratih, kot so Orban, Trump, Kaczynski in podobni, danes vpije o politični diskriminaciji in čistkah, pri čemer jo podpira celo koalicijska stranka SD. Ta ali noče ali pa enostavno zaradi lastne politične preračunljivosti in nečimrnosti ne razume ali noče razumeti bistva problema. Glede na njene izjave bi lahko rekel, da gre za čisti politični oportunizem," se ne samo ob SDS in NSi, temveč tudi ob koalicijsko SD v svojem zapisu obregne evropski poslanec Klemen Grošelj.

Čeprav so se nad predsednika vlade Roberta Goloba usule kritike tako z desne kot leve zaradi izjav o kadrovskih menjavah v policiji, ki naj bi bile potrebne za njeno očiščenje "janšizma", pa Grošelj opozarja, da ko govorimo o janšizmu, govorimo o politiki, ki deluje po načelu, da cilj opravičuje vsa sredstva, četudi se kasneje ugotovi in celo razsodi, da gre za ukrepe in odločitve, ki so nezakonite ali celo neustavne.

"Vprašanje je, ali smo kot družba pripravljeni takšno politiko tiho sprejeti ali pa se potruditi, da takšno politiko in njene posledice odpravimo s ciljem, da se nikoli več ne ponovi. Ne verjamem, da si še kdo želi, da bi bil ponovno zaprt v mejah lastne občine, da bi se kaznovalo ljudi zaradi bureka na javnem mestu, da bi se minister za notranje zadeve, potem ko je prekomerno in mimo vseh standardov policijskega delovanja zaplinil Ljubljano, se vehementno sprehajal po glavnem mestu v spremstvu oboroženih specialcev in t. i. robokopov. O vsem tem si lahko več preberemo v zdaj že pozabljenem poročilu strokovne komisije Policije na to temo. Govorimo o politiki podmiznega dogovarjanja za posle z državnimi podjetji, o politiki kadrovanja naših ne glede na strokovnost in ne glede na to, ali izpolnjujejo zakonske kriterije za določeno funkcijo ali ne. In še bi lahko našteval. O takšni politiki govorimo," piše Grošelj, ki je bil v evropski parlament izvoljen kot kandidat Liste Marjana Šarca, ki se je kasneje združila z Gibanjem Svoboda.

Grošelj pravi, da sam meni, da morajo ljudje, ki so delovali nezakonito in v nasprotju s pravili službe in stroke, nositi tudi osebno odgovornost. "In tako pač mora biti. In ne, ne gre za politično maščevanje," zaključuje.