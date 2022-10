Grims podal izjavo: Šlo je za zasedo in organiziran napad

"Napad je bil tako silovit, da še danes težko verjamem, kaj se je zgodilo. Tik pred napadom je bilo slišati: 'Grims tebe je treba ubiti.' Policija to preiskuje. Tukaj je dovolj kamer, da bo policija storilca identificirala. Pričakujem, da se bodo stvari raziskale do konca, v celoti in brez sprenevedanja," je v izjavi povedal poslanec SDS Branko Grims in dodal: "Danes me rama malo boli, a zaradi tega ne bom rutke nosil."

"To je bil grob napad, zame je bil to poskus umora. Šel sem iz parlamenta, po stopnicah. Zgodil se je zahrbten in strahopeten napad. Človeka nisem videl. Na srečo sem se ujel, če bi padel, bi se stvar mogoče mnogo slabše končala. Potem je napadalec pobegnil. Dogajanje je videl tudi policisti pred parlamentom, ki je videl osebo. Zbrani podatki so zelo zanimivi. Človek, oblečen v rumeno-zeleno jakno, je pritekel izza parlamenta in šel za mano. Videti je, da je šlo za zasedo in organiziran napad. Nekdo je napadalca o mojem gibanju obvestil," je v izjavi za javnost povedal Grims.

"Dve leti se je sistematično in načrtno spodbujalo nasilje. Danes tisti, ki so na osnovi kričanja, groženj prišli na oblast, kažejo s prstom na nas in pravijo, da smo mi za to krivi. Podobne stvari so se dogajale v zadnjih dveh letih. Protestniki so pred parlamentom vpili: 'Ubij ga, zakoli ga!' Dva sta vame vrgla celo granitne kocke, a sem se jim izognil. Poleg je stala policija in ni ničesar naredila. Vprašajte se, v kakšnem svetu mi živimo. Dobesedno vsak dan dobivam grožnje s smrtjo. Tudi na račun svoje družine. Da je Grimsa treba ubiti, se je glasilo sporočilo. To je bilo očitno organizirano. Nekdo je napadalca obvestil. Napad je bil tako silovit, da še danes težko verjamem, kaj se je zgodilo. Poglejte, kakšna so ta dvojna merila. Edini, ki so dejansko nestrpni in agresivni, so na levi strani političnega pola. Zagotovo ne vsi, ampak tisti, ki imajo od tega korist. Policija to preiskuje. Tu je dovolj kamer, da bo policija storilca identificirala. Pričakujem, da se bodo stvari raziskale do konca, v celoti in brez sprenevedanja," je dejal.

"Spomnil bi, da sem predlagal zakon, da bi lahko policist ukrepal brez prijave. Vsi imamo pravico živeti varno. Policiji je bilo vse prijavljeno, takoj so naredili zapisnik. Danes me rama malo boli, a zaradi tega ne bom rutke nosil," je Grims še dodal.