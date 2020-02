V LMŠ se vedno bolj počutijo kot rezervno kolo

"Zavedamo se, da je smiselno oblikovati liberalno-socialni blok, a mora biti zasnovan na zaupanju in iskrenosti ter zelo jasni ločnici, s kom se lahko sodeluje in s kom ne. S strankami, ki počasi posegajo v polje skrajne desnice, naš liberalni blok ne more sodelovati," je bil jasen Brane Golubović. Če SMC meni, da lahko sodeluje s SDS, potem skupna lista SMC in LMŠ ni mogoča, je po poročanju STA navedel Golubović.

Težko si predstavlja koalicijo, v kateri bi sodelovali tako Levica kot NSi

"Naš cilj je bil jasen: skupen nastop in zmaga na volitvah in po njih oblikovanje vlade brez SDS. Drugi cilj je bil združitev strank. Ta dva cilja sta še na mizi, ampak ko se vodstvo SMC pogaja o vstopu v vlado Janeza Janše, ostaja vedno manj časa, da se pogovorimo o skupnem nastopu na volitvah," je dodal.

Na vprašanje, ali bi bila LMŠ, ki se sicer zavzema za predčasne volitve, vendarle pripravljena podpreti kakšno drugačno koalicijo, pa je odgovoril le, da si težko predstavlja koalicijo, v kateri bi sodelovali tako Levica kot NSi.

Foto: STA

Vodja poslancev SD Matjaž Han sicer meni, da bodo, če v prvem krogu Janši ne uspe sestaviti vlade, v drugem tisti, ki želijo ostati v parlamentu, poskušali z idejami o začasnih, tehničnih in drugih mandatarjih. A tu je po njegovih besedah prva odločitev na LMŠ, če bi bila v neki drugi sestavi pripravljena sodelovati in podpreti kakšnega drugega mandatarja. "Za nas so pomembne vsebine," je dodal.

Glede uspeha pogajanj SDS, SMC, DeSUS in NSi o novi vladi je sicer nekoliko skeptičen, saj "čas ni na njihovi strani", rok za konec prvega kroga, v katerem lahko mandatarja predlaga predsednik republike, se namreč izteče 28. februarja in bi pogajalce lahko prehitel. "Pa ne podcenjujem Janeza Janše, nasprotno, ampak če bi imeli mašno narejeno, bi že povedali. Mislim, da imajo druge stranke težavo, ker se ne morejo odločiti. Paket je pripravljen, a Janša ne bo zavezal mašne, če ne bo darilo polno," je bil slikovit, piše STA.

Ob tem je opozoril, da se je v vmesnem času država ustavila in ne funkcionira. Stojijo projekti, razpisi, na ministrstvih pa "čakajo nove gospodarje".