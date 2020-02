Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V luči vprašanj, kaj se dogaja s pogovori o novi koaliciji, so se oglasili tudi pri SAB. Kot je v izjavi za medije dejal generalni sekretar stranke Jernej Pavlič, se z Janezom Janšo ne pogovarjajo o sestavljanju koalicije.

Po prvaku SMC Zdravku Počivalšku, ki v izjavi ni povedal dosti novega, je pred medije, zaradi "različnih interpretacij v javnosti", stopil še generalni sekretar stranke SAB Jernej Pavlič.

Kot je povedal, so s predsednikom SDS Janezom Janšo izmenjali dve elektronski sporočili, vendar tema sporočil ni bilo sestavljanje nove koalicije.

V SAB so si postavili dve ključni prioriteti. Ena so izvedba predčasnih volitev po novi zakonodaji, kar pomeni projektna vlada, za katero se pogaja predsednica stranke Alenka Bratušek. Druga prioriteta pa so predčasne volitve po obstoječi zakonodaji.