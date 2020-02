"SMC je še vedno enotna stranka"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani izvršnega odbora SMC so danes razpravljali o aktualni politični situaciji in tem, "ali je možno vzpostaviti stabilno in na programu temelječo vlado", je po seji medije povedal predsednik stranke Zdravko Počivalšek.