SDS najvišje, sledi LMŠ, večina za volitve

Stranki SDS je podpora glede na prejšnji mesec zrasla (s 16,9 na 19,6 odstotka), stranki LMŠ pa padla (januarja je imela 19,4-odstotno podporo, zdaj 17,1). Na tretjem mestu sledi SD z osmimi odstotki, nato Levica s 5,3 odstotka, NSi s 5,2 odstotka, DeSUS z 2,9 odstotka in SNS z 2,5 odstotka. Stranka SMC, ki ji je podpora sicer zrasla na dva odstotka, in SAB z enim odstotkom se ne bi prebili v državni zbor. Kar četrtina vprašanih (24,9 odstotka) pa še ne ve, koga bi volili.

Koliko poslancev bi glede na to podporo dobile stranke

SDS 28

LMŠ 25

SD 12

Levica 8

NSi 7

DeSUS 4

SNS 4

57,9 odstotka vprašanih meni, da bi bil v državnem interesu takojšen razpis predčasnih volitev. Tretjina oziroma 33,2 odstotka jih meni, da bi morali oblikovati novo vladno koalicijo in novo vlado.

Če je bila še januarja glede na Vox populi podpora vladi 50,6-odstotna, je v tokratni meritvi 39-odstotna, za skoraj 17 odstotkov pa se je povečal odstotek tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot neuspešno (s 40,9 na 57,5).

Predsednik države Borut Pahor ostaja prvi na lestvici najbolj priljubljenih politikov, sledita Marjan Šarec in Tanja Fajon. Ljudmila Novak ostaja na četrtem mestu, na petem mestu pa je Aleksandra Pivec.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikovin Večer , njegov izvajalec je agencija Ninamedia. Med 11. in 13. februarjem 2020 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI. Z računalniškega seznama so poklicali 6186 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 2417 jih ni bilo dosegljivih, 2078 jih ni želelo sodelovati v anketi, 991 pa jih ni ustrezalo vzorčnim določilom. Anketiranih je bilo 700 ljudi. Pred analizo so bili podatki uravnoteženi po starosti in izobrazbi tako, da so socialno-demografsko strukturo vzorca približali strukturi ciljne populacije, s čimer so zagotovili večjo reprezentativnost vzorca. Standardna napaka vzorca je +/- 3,7 odstotka.