Golob spregovoril o prihodnosti Bosne in Hercegovine #foto

Golob je poudaril še, da je Evropa, odkar se je začela ruska agresija na Ukrajino, začela prepoznavati, da ko gre za Zahodni Balkan, "ne more imeti nezaščitenega tako imenovanega občutljivega dela trebuha".

Danes lahko pričakujemo pomemben napredek pri vizumski liberalizaciji za Kosovo in podelitvi statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji Bosni in Hercegovini, je pred začetkom vrha EU − Zahodni Balkan v Tirani ocenil premier Robert Golob. Poudaril je, da se je v zadnjih šestih mesecih na tem področju zgodil velik napredek.

Po mnenju Goloba gre samo še za vprašanje časa, kdaj bo ta napredek potrdila tudi politika. "Evropska komisija ga je prepoznala, tako da nas to navdaja z največjim zaupanjem. V imenu Slovenije bomo vztrajali, da do te odločitve pride naslednji teden," je zagotovil Golob.

Po besedah Goloba pri hitrejšem pridruževanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji velja vztrajati iz več razlogov. Prvi je ta, da je prišlo do napredka, drugi pa ta, da Evropa tako daje jasno sporočilo. "Danes dajemo sporočilo v skupni deklaraciji, naslednji teden bi morali dati tudi politično sporočilo posameznim državam," je izpostavil.

"Migracijska kriza je v zadnjem času mogoče najbolj aktualna"

"Na Zahodnem Balkanu se je začel širiti geopolitični konflikt tudi znotraj posameznih držav. Zdaj je prepoznano, da je integracija znotraj Evrope pomembna za stabilnost Evrope v vseh pogledih. Migracijska kriza, ki je v zadnjem času mogoče najbolj aktualna, je samo eden od teh aspektov, ni pa edini. Podobno velja za energetsko krizo," je pojasnil.

Slovenija si prizadeva, da bi BiH podelili status kandidatke

Pri tem je izpostavil, da vse te krize Evropa lahko učinkovito naslovi samo z integracijo Zahodnega Balkana v EU. "Danes je to spoznanje ne samo na strani Slovenije, ampak tudi v Bruslju. In to se mi zdi en velik premik v glavah, ki je uspel v šestih mesecih," je dodal.

Da voditelji EU BiH podelijo ta status, je v širitvenem poročilu oktobra priporočila Evropska komisija. Slovenija si močno prizadeva, da bi se to zgodilo že do konca leta, torej na vrhu EU, ki bo 15. in 16. decembra v Bruslju.

V ospredju današnjega vrha bosta poleg širitve EU na Zahodni Balkan predvsem upravljanje migracij in sodelovanje v luči vojne v Ukrajini.