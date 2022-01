Golob meša štrene, SD podpora padla tudi po Delu

Po anketi, ki jo je agencija Parsifal opravila za Planet TV, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 31,9 odstotka vprašanih. Tudi po Medianini anketi, ki jo je objavilo Delo, SDS s 28,5 odstotki podpore ostaja trdno na prvem mestu.

Parsifal je v javnomnenjsko raziskavo kot samostojno listo prvič vključil Listo Roberta Goloba, ki je dobila visoko podporo. Goloba Mediana v raziskavo ni vključila in tako vodilni SDS sledili SD Tanje Fajon, na tretjem mestu je Levica Luke Meseca.

Največja razlika med raziskavama je vidna pri stranki LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek. Slednja se po Parsifalu ne bi uvrstila v parlament, medtem ko jo po Mediani podpira 8,4 odstotka anketirancev. Velika razlika je tudi pri stranki LMŠ, ki ji je po Parsifalovi anketi podpora močno padla (za sedem odstotnih točk), s 4,8 odstotno podporo bi se še uvrstila v parlament. V anketi Mediane pa Šarčevo stranko podpira 9,5 odstotka anketirancev.

Parsifal je za razliko od Mediane poleg Liste Roberta Goloba v raziskavo vključil še stranke Povežimo Slovenijo, Naša dežela, Vesna in Z.dej.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Anketa Dela: SD podpora pada, Šarec prehitel Bratuškovo

Vodilne tri stranke ostajajo SDS Janeza Janše, ki jo podpira največ odstotkov vprašanih, sledi SD Tanje Fajon in Levica Luke Meseca. Med opredeljenimi anketiranci je SDS naklonjenih 28,5 odstotka vprašanih.

V primerjavi z Medianino anketo izpred enega meseca je SDS podpora zrasla za 1,2 odstotni točki. Medtem podpora SD še naprej pada, tokrat za 0,4 odstotne točke. Po anketah, ki jih za Delo opravlja Mediana, so novembra namerili 20,1 odstotno podporo, decembra 17 odstotno podporo, tokrat pa 16, 6 odstotka. Podpora Levici ostaja enaka kot pred mesecem dni, in sicer 11,8 odstotna.

Za vodilnimi tremi strankami so se mesta nekoliko pomešala. Stranki LMŠ Marjana Šarca je podpora zrasla za 2,6 odstotni točki in je tako z 9,5 odstotno podporo iz četrtega mesta izrinil SAB Alenke Bratušek, ki jo podpira enak odstotek anketirancev kot pred mesecem dni, in sicer 8,4 odstotka. Na šestem mestu ji sledi stranka NSi Mateja Tonina, ki ji je podpora padla za 0,9 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Planet TV in Novo24, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Stranke, ki so ostale pod parlamentarnim pragom

Pod parlamentarnim pragom, torej z manj kot štirimi odstotki podpore, so ostale naslednje stranke:

- DD Bojana Dobovška (2,3 odstotka),

- Pirati Rolanda Benjamina Vaz Ferreire (2,2 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,2 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,6 odstotka),

- SLS Marjana Podobnika (1,2 odstotka),

- Konkretno Zdravka Počivalška (1,2 odstotka),

- Zeleni Slovenije Andreja Čuša (0,9 odstotka).

Raziskava Mediane je bila za Delo opravljena med 3. in 6. januarjem 2022. V raziskavo je bilo zajetih 703 anketirancev.