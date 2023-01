Golob in Pirc Musarjeva skupaj na kosilo: Neposreden in neprekinjen dialog ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta se danes srečala na prvem delovnem kosilu. Oba prepoznavata pomen odkritega in rednega dialoga za okrepljeno sodelovanje med institucijama v prihodnje, so zapisali na vladni spletni strani.