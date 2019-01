Ginekologi zavračajo pacientke. Bo 300 tisoč Slovenk ostalo brez zdravnika? #video

Kar 300 tisoč Slovenkam grozi, da bodo ostale brez zdravnika. Tiste, ki bodo v teh dneh potrkale na vrata lokalnega ginekologa in jih bo ta odslovil, bodo med prebivalkami naše države, ki so ostale brez ginekologa. Ti specialisti se namreč množično upokojujejo, novih pa ni. Je zdravje Slovenk ogroženo?

Skrb zbujajoče stanje je predvsem na območju Domžal in Kamnika. Upokojena ginekologinja iz Kamnika, ki bi se morala upokojiti že pred štirimi leti, tega takrat ni storila, ker bi preveč njenih pacientk ostalo brez zdravnika, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Nisem si znala predstavljati, da bi lahko ženske ostale brez zdravstvenega varstva"

Pri 42 letih delovne dobe in po štirih letih podaljšanja svojega življenjskega poslanstva je ginekologinja Helena Istenič z novim letom odložila delo in odšla v pokoj. To bi lahko storila že pred štirimi leti, a ni imela srca.

"Pravzaprav si nisem znala predstavljati, da bi lahko ženske, ki so mi vsa ta leta zaupale, ostale brez zdravstvenega varstva. To se je v letošnjem letu potem zgodilo," je pojasnila Isteničeva.

Ginekologinje v Domžalah morajo pacientke zavračati

Ginekologinja je imela pred upokojitvijo šest tisoč pacientk. Kamniški zdravstveni dom jih po njenem odhodu lahko sprejme le tri tisoč, zato pacientke iz Kamnika že trkajo na vrata domžalskih ginekologinj. A tudi te ambulante pokajo po šivih.

Ginekologinje v Domžalah morajo nove pacientke zaradi prevelikega števila že obstoječih pacientk zavračati, pojasnjuje ginekologinja Tamara Goslar Žiberna iz Zdravstvenega doma Domžale. Foto: Planet TV

"Ena ginekologinja v našem zdravstvenem domu jih ima 120 odstotkov, druga 112 odstotkov. V naši ambulanti jih je 118 odstotkov, tako da vse tri zavračamo pacientke," je razložila ginekologinja Tamara Goslar Žiberna iz Zdravstvenega doma Domžale.

Pacientke na vratih ambulante pričaka napis, ki jim sporoča, da bodo na preventivni pregled čakale tri mesece, če bodo seveda sploh med tistimi izbrankami, ki imajo možnost ambulantne obravnave. "Posledično je tudi več telefonskih klicev, zato poskušamo včasih težave rešiti prek telefona. Velikokrat je to mogoče, včasih pa je to mogoče neustrezno," je pojasnila Tamara Goslar Žiberna.

Potrebovali bi 79 novih specialistov ginekologije

Številke so znane, za rešitev težave bi potrebovali okoli 79 novih specialistov ginekologije. "Če bi hoteli obdržati tako raven zdravstvenega varstva, kot je bila, bi morali štiri tisoč žensk, starih nad 13 let, razdeliti in narediti mrežo. Združenje za ambulantno ginekologijo je to že naredilo," je poudarila Isteničeva.

Za rešitev problema bi potrebovali 79 novih specialistov ginekologije. Foto: Planet TV

In kdaj bo ambulantnih ginekologov toliko, da si bo vsaka ženska brez težav izbrala svojega in prišla hitro na vrsto? Leta 2013 je bilo razpisanih 13 specializacij ginekologije. Vsaka specializacija traja pet let, so še poročali na Planetu.