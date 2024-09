Mariborsko okrožno sodišče je 24-letnega Luko Gašpariča danes spoznalo za krivega poskusa umora dekleta septembra 2022 v mariborskem mestnem parku. Prisodilo mu je 15 let zapora. Sodba še ni pravnomočna, pritožbo sta napovedala tako obramba kot tožilstvo.

Do razsodbe prihaja dve leti od takrat, ko je Gašparič s sekiro in nožem napadel dve leti mlajšo prijateljico. Pod pretvezo, da jo tam čakajo njegova pisma, jo je zvečer zvabil v park, tam pa jo napadel iz zasede s sekiro in nožem ter ji med drugim odsekal prst.

Sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič je soglašal z navedbami iz obtožnice, da je šlo v tem primeru za poskus umora na grozovit in zahrbten način. Napad je namreč obtoženi prenehal šele, ko sta mimo prišla naključna mimoidoča, ki sta slišala dekletove krike.

Kaznivo dejanje poskusa umora je po besedah predsednice senata dokazano med drugim z izpovedjo oškodovanke, njene navedbe pa so potrdili tudi biološke sledi, izvedensko mnenje kirurga, podatki z oškodovankinega telefona in izpovedi prič. "Za senat ni nobenega dvoma, da je bilo dejanje storjeno na zahrbten in grozovit način," je dejala Dobčnik Šošterič.

Obsojeni je bil prišteven

Senat tudi ni soglašal s tezo obrambe o zmanjšani prištevnosti obtoženega. V obrazložitvi sodbe je izpostavil izvedensko mnenje psihiatra Petra Preglja, ki da je podprto tudi z dokazi iz spisa. Obtoženčevo prištevnost naj bi med drugim dokazovalo dejstvo, da se je po napadu vrnil na kraj kaznivega dejanja po nahrbtnik z osebno izkaznico. V to smer nakazujejo tudi diagnoza ob pregledu ob priprtju, ko so ga zdravniki opisali kot orientiranega in neprizadetega, ter pregledi v priporu, ko je bil zabeležen njegov psihični status kot brez psihoze.

Izrečena višina kazni je sicer na spodnji meji zagrožene kazni za to kaznivo dejanje. Pri tem je sodišče upoštevalo predhodno nekaznovanost in mladost obtoženega ter dejstvo, da je šlo za poskus.

V kazen se mu šteje čas, ki ga je doslej prebil v priporu. Sodni senat mu je danes zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšal pripor, v katerem je od septembra 2022.

Tožilstvo je zanj predlagalo 20 let zapora.