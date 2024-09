Na osnovni šoli v kraju Trangsund v bližini Stockholma je učenec danes ustrelil in ranil sošolca, ki je bil po napadu pri zavesti in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Po navedbah ravnatelja učenca hodita v višje razrede in sta imela pred časom konflikt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.