Poskus umora na Tolminskem: 45-letnica poskušala ubiti sorodnika, zdaj je v priporu

Preteklo sredo so policisti na Tolminskem obravnavali kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Ugotovili so, da je 45-letna osumljenka onesposobila, nato napadla in poškodovala starejšega moškega, s katerim je v sorodu, ter mu pri tem skušala vzeti življenje. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora je 45-letnica v priporu, so po zaključeni kriminalistični preiskavi sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V sredo zjutraj so policiste Policijske postaje Tolmin in kriminaliste sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica obvestili o kaznivem dejanju zoper življenje in telo.

Na kraju so ugotovili, da je 45-letna osumljenka onesposobila, nato napadla in poškodovala starejšega moškega. Poskušala mu je odvzeti življenje, pri izvrševanju kaznivega dejanja je uporabila različne predmete, so sporočili s policije. Moškemu so na pomoč priskočile osebe v bližini in preprečile najhujše.

Obravnavo primera so prevzeli novogoriški kriminalisti, o kaznivem dejanju sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

Osumljenka v priporu

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora so 45-letni osumljenki na kraju dejanja odvzeli prostost in jo pridržali. Po zaključeni preiskavi so jo naslednji dan, 15. avgusta, s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju odredil sodni pripor.

Za kaznivo dejanje umora je predpisana kazen zapora najmanj petnajst let. Za poskus opisanega kaznivega dejanja se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisanih za kaznivo dejanje, lahko je kazen tudi milejša, so pojasnili na PU Nova Gorica.