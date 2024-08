Srbska policija ustrelila moškega, osumljenega terorizma

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdil, da je bil vahabit Senad Ramović Becan ubit v soboto zvečer v spopadu s policijo v vasi Hotkovo.

Po besedah ministra se je Ramović Becan upiral aretaciji in je na pripadnike varnostnih sil izstrelil več strelov. Povedal je še, da so akcijo izvedli v vasi Hotkovo, od koder je osumljeni, a ta ni bil na svojem domu, temveč se je skrival v hiši, ki je nekaj metrov stran in je v lasti njegovega zeta Aldina Birčovića, ki je trenutno v zaporu zaradi kriminalnih dejavnosti.

Vpleten v napad na izraelsko veleposlaništvo v Beogradu

Ramović Becan je bil na begu po napadu pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu 29. junija, v katerem je bil ranjen policist in ubit napadalec. Imel naj bi namreč ključno vlogo pri radikalizaciji napadalca na veleposlaništvo in več drugih oseb.

Minister Dačić je spomnil, da je bil Ramović Becan že leta 2007 obsojen na zaporno kazen zaradi terorizma.

Lokalni mediji ga po poročanju tujih tiskovnih agencij opisujejo kot "dobro znanega privrženca" vahabitskega gibanja – skrajne oblike islama, ki prevladuje v Savdski Arabiji. Nedavno naj bi v videu, objavljenem na Telegramu, izrazil tudi pripadnost teroristični skupini Islamska država.