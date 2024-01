Gasilci razrezali plastično kad in otroku rešili prst

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gasilci vedno priskočijo na pomoč, ko jih potrebujemo, tudi ob ne sicer vsakdanjih nezgodah in nesrečah, kot se je zgodila v ponedeljek zvečer v Trbovljah.

Ob 20.39 se je na Šuštarjevi koloniji v občini Trbovlje otroku prst zagozdil v luknjo plastične kadi.

Pomagali so gasilci PGD Trbovlje - mesto, ki so s tehničnim posegom razrezali plastiko in rešili prst.