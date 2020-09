Gantar: Ne nameravam kandidirati za predsednika DeSUS

Na vprašanje v nocojšnji oddaji Tarča na Televiziji Slovenija (TVS), ali že imajo resnega kandidata za predsednika DeSUS, ki ga bodo izbirali na novembrskem volilnem kongresu, je Gantar spomnil, da se kandidacijski postopki šele začenjajo. Prepričan je, da bodo imeli več kandidatov. Želi si, da se razmere in odnosi v DeSUS čim prej umirijo, poroča STA.

Pivčeva napovedala, da bo znova kandidirala

V stranki je sredi poletja namreč završalo zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je zdaj že nekdanja predsednica DeSUS in ministrica za kmetijstvo Pivčeva prepletala službene zadeve z zasebnimi. Do tega so bili zelo kritični v poslanski skupini, ki je Pivčevo tudi pozvala k odstopu in predlagala glasovanje o nezaupnici predsednici. Pivčeva je po več tednih nesoglasij v stranki v začetku meseca odstopila, obenem pa napovedala, da bo na kongresu, ki bo najverjetneje 28. novembra, ponovno kandidirala za predsednico, navaja STA.

Gantar, ki bo do kongresa začasno vodil stranko, je na Tarči komentiral tudi današnjo napoved LMŠ, da bo v ponedeljek v DZ vložila interpelacijo Pivčeve, ki ji očitajo kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu.

Izrazil je obžalovanje, da je sploh prišlo tako daleč, da je potrebna interpelacija. Kot je spomnil, je bilo njihovo mnenje, da bi morala Pivčeva odstopiti tudi z mesta kmetijske ministrice. "Očitki na njen račun so veliki in težki. Dokler niso ovrženi, bi bilo seveda veliko boljše, če bi to sama ugotovila," je bil kritičen, poroča STA.

Sodeč po razpoloženju v poslanski skupini DeSUS bi se po Gantarjevih besedah lahko zgodilo, da bi poslanci DeSUS interpelacijo podprli. Da je to mogoče pričakovati, je danes že napovedal vodja poslancev Franc Jurša.

Pričakuje odstop Pivčeve s funkcije

Gantar je ob tem poudaril, da še vedno pričakujejo odstop Pivčeve z ministrske funkcije. Prav tako pričakujejo, da bo predsednik vlade Janez Janša potegnil kakšno potezo glede ministrice. "Verjamem, da do glasovanja o interpelaciji ne bo prišlo," je še pripomnil, še poroča STA.