Francoza, ki umrl v stanovanju, našli šele 11 let kasneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalec mesta Nantes ob obali Atlantskega oceana je 11 let mrtev ležal v stanovanju.

Prebivalec mesta Nantes ob obali Atlantskega oceana je 11 let mrtev ležal v stanovanju. Foto: Reuters

Kot poroča lokalni medij iz francoskega mesta Nantes ob Atlantiku France Bleu, je lastnika stanovanja začelo skrbeti, ker se mu najemnik že dolgo ni javil. Ob prihodu v stanovanje je moškega našel mrtvega.

Očitno se mu najemnik res dolgo ni javil, saj so preiskovalci ugotovili, da je umrl že pred 11 leti. Na podlagi pošte, časopisov in roka uporabe živil, najdenih v stanovanju, so preiskovalci ocenili, da je moški verjetno umrl leta 2008. Po prvih ugotovitvah naj bi umrl naravne smrti.

Mediji pišejo, da je moški očitno živel sam in ni imel družine (ali vsaj stika z njimi). Najemnino je sicer še vedno plačeval, saj so nakazila tekla prek direktne obremenitve (tako imenovanega trajnika). Njegovo identiteto in okoliščine primera policisti še ugotavljajo.