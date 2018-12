Francoz: Slovenci bi šli lahko že zdavnaj na ulice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največja razlika med Slovenci in Francozi je v odzivanju na družbene spremembe oziroma vplivanju množice na politiko, medtem ko so Slovenci bolj ali manj apatični, Francozi zelo hitro odgovorijo z uličnimi protesti in se glasno borijo za svoje pravice, meni Francoz, ki živi v Sloveniji.

Romanca v Parizu je bila tista, ki je Francoza Thomasa Mila pripeljala v Ljubljano: "Ko sem delal v Parizu, sem tam spoznal očarljivo in prijetno Slovenko, ki je takrat delala na slovenski ambasadi v Parizu." Hitro sta se zaljubila in v skupni želji po novih izkušnjah po letu dni odpotovala v argentinsko prestolnico Buenos Aires, kjer sta ostala pet let.

"Tam se nama je rodil tudi prvi sin. Potem sva se odločila, da se vrneva v Evropo. In kaj naju je pripeljalo v Slovenijo? Če se spomnite, so bile leta 2016 zaradi vseh terorističnih napadov v Franciji razmere zelo napete," pripoveduje Thomas in dodaja, da sta se po vseh teh letih v velikem mestu zaželela nekoliko bolj mirnega okolja.

Največji izziv je zahtevni jezik

Thomasa je v Slovenijo pripeljala romanca v Parizu. Foto: Osebni arhiv Slovenija je bila odlična izbira, tudi za Thomasa, ki si je želel bolje spoznati kulturo svoje žene. Zanj osebno je selitev predstavljala delček stresa, saj je prihajal v povsem novo okolje, tu je bil pred tem le na nekaj kratkih obiskih. Kljub temu pa je imel dober občutek.

V Sloveniji je po njegovi izkušnji življenje zelo udobno in varno, všeč mu je, da je vse na dosegu roke, vključno z gorami in obalo. Prav tako nima preveč daleč do svoje francoske družine, prihaja namreč z juga Francije. "Ni tako daleč kot pa enajst tisoč kilometrov oddaljen Buenos Aires," dodaja.

Glede na dejstvo, da se je selil znotraj Evropske unije, posebnih težav ni imel, največji izziv mu je bil, kako se bo vključil v družbo in lotil "zahtevnega jezika". Prav dejstvo, kako bo brez slovenščine našel službo, je bila zanj tudi največja skrb.

Za tujce je težko, ker nimajo toliko poznanstev

"Vedel sem, da bom tu imel precej manj kariernih priložnosti, kot sem jih imel v Parizu in Buenos Airesu ali bi jih na sploh imel v Parizu. Slovenija ima le nekaj mednarodnih podjetij, je pa po drugi strani precej izvozno usmerjena, zato sem ostal pozitiven," meni Francoz, ki ima precej izkušenj iz prodaje in B2B (poslovanja med podjetij).

Kot pravi, iskanje službe za tujce v Sloveniji ni lahko, sploh ker nimajo toliko poznanstev. Sam je takoj začel raziskovati, v katerih podjetjih bi se lahko našel in začel širiti mrežo poznanstev. Po šestih mesecih je začel sodelovanje s startup podjetjem, kar mu je predstavljalo nek nov izziv, saj je pred tem delal z večjimi podjetji.

Pol leta so sicer sodelovanje prekinili, Thomas pa se je pridružil Iskratelu, ki je popolno nasprotje startupa – je veliko podjetje s 70-letno tradicijo z zvestimi zaposlenimi, ki za njih že dolgo delajo. Thomas je tam zadolžen za poslovanje s francoskim trgom.

V Franciji bi za isto delo lahko zaslužil precej več

Thomas je tudi iskren glede plače, kot pravi je ta "daleč od tega, kar bi lahko zaslužil v Franciji". Če živiš v Sloveniji, se moraš sprijazniti z nižjim prihodkom, so pa zato tudi nižji stroški življenja, poudarja. "Storitve, gorivo in še mnogo drugi stvari so tu cenejše. Vsakodnevno življenje je cenejše."

Kot pravi, lahko s tem denarjem v Sloveniji "živiš povsem dostojno življenje, a če greš na potovanje v tujino, predvsem ZDA in Velika Britanija, kar sem v preteklosti rad delal, si marsikaj težje privoščiš, je bistveno večji izziv," omenja Thomas.

Hvaležen za očetovski dopust

V Sloveniji ga je predvsem presenetilo dejstvo, da materam (ali očetom) po rojstvu pripada celo leto plačanega porodniškega dopusta, še bolj pa dejstvo, da so tega deležni tudi očetje. Njemu je ta pripadal, ko se mu je pred devetimi meseci rodil drugi sin, a še ni uspel izkoristiti celega mesca.

Glede ostalih socialnih storitev pravi, da je v Franciji dokaj podobno poskrbljeno, da mlade družine plačujejo manj davka, da imajo subvencije za vrtce. Pravi pa, da je v Sloveniji treba na marsikatero pravico treba precej dolgo čakati, čeprav je morda nujna.

"Slovenci ste bolj podobni Avstrijcem in Nemcem, saj ste bolj zadržani, resni in distancrani, niste toliko vajeni vabiti ljudi k sebi na dom. A ko se pobliže spoznaš, ste Slovenci zelo iskreni in zaupanja vredni."

Thomas in njegova izbranka iz Slovenije sta nekaj let preživela v Argentini. Foto: Osebni arhiv

"Šokiran sem, da nihče ne gre na ulico"

Francoza pri Slovencih najbolj preseneča pasivnost oziroma apatičnost. "Z ženo pogosto razpravljava o tem. Vedno znova sem presenečen, kako pasivni ste. Nisem še videl, kakšnega večjega protesta."

Ena od stvari, zaradi katere bi Slovenci po njegovem mnenju morali na ulice, je nedostopnost nepremičnin. "Šokiran sem, koliko mladih parov in družin želi kupiti stanovanje v Ljubljani, a ni ponudb. Zakaj? Ogromno je praznih stanovanj in hiš, nihče jih ne obnavlja, saj jih to nič ne stane. Ni nobenega politike, ki bi urejala to ali pa glede oddajanja. In nihče ne protestira proti temu."

V Franciji bi bili v takem primeru ljudje že zdavnaj na ulici, protestirali proti visokim cenam in zahtevali ureditev razmer, na kulturno razliko opozarja Francoz. "Že zgodovinsko imamo Francozi to navado, da najprej protestiramo, potem se pogajamo. Revolucijo imamo v krvi, vse večje spremembe so se zgodile z revolucijo."

Ob tem dodaja, da ni nujno, da je odgovor s protesti vedno najboljši način. To je odvisno od situacije. "Kakorkoli, to je dokaz, da se ljudje borijo za svoje pravice. Poleg tega pomaga spodbujati interese v družbi," pravi Thomas.

Po njegovem mnenju se sicer pasivnost lahko odraža tudi skozi pomanjkanje drugih družbenih gibanj, organizacij, združenj, ki skušajo pri socialnih temah vplivati na politiko. "Ne vem, kako zrelo je to v Sloveniji."

Protest rumenih jopičev je le vrh ledene gore

Dokaz temu je to, kar Francijo pretresa zadnje tedne. Ulice so polne protestnikov, tako imenovanih rumenih jopičev, ki jih je tja pognala napoved o zvišanju trošarin na že tako drago gorivo. To je bil sicer zgolj vrh ledene gore, težave so se namreč kopičile že dolgo, pojasnjuje Thomas.

"Zadnja leta ljudi zelo jezi davčna politika. Imamo zelo zapleten davčni sistem, po katerem veliko ljudi plačuje vedno več, številni bogati, premožni ljudje pa uspejo najti način, da ne plačajo toliko, kot bi morali. Imamo sicer načelo enakosti, da več kot zaslužiš, več daš za družbo. A mislim, da v zadnjih letih to ni bilo spoštovano in da se je veliko spremenilo, s čimer so bogati še obogateli," pravi Thomas.

Kot še dodaja, se je za življenje za mnoge Francoze v zadnjih letih precej podražilo, zato so jih napovedane spremembe tako razjezile. "Ti protesti niso le proti predsedniku Emmanuelu Macronu, on je na položaju le 18 mesecev, temveč proti celotni politiki."

O Sloveniji sami Thomas še pred osmimi leti, tako kot večina Francozov, ni vedel praktično nič. Foto: Osebni arhiv

Thomas bo letošnje božično-novoletne praznike z družino preživel pri svojih domačih v Franciji, kar je zanj kot "Meka dobre hrane". Kot pravi, se v pripravo izvrstnih jedi vključi celotna družina. "Običajno ves dan kuhamo, okušamo, jemo in s sorodniki in prijatelji delimo regionalne specialitete," pravi Francoz, ki je bil sicer v Sloveniji zelo pozitivno presenečen nad raznoliko ponudbo hrane ter predvsem belih vin. Praznovanje teh praznikov je sicer, kot pravi, bolj ali manj podobno kot v Sloveniji, v družinskem krogu z dobrim kosilom oz. večerjo. Ni pa vajen, da otroke obiščejo kar trije dobri možje, v Franciji jih obišče namreč zgolj Božiček, morda kje na vzhodu v bližini Nemčiji ponekod še Miklavž. "Je pa zanimivo, otroci so tega še bolj veseli, saj dobijo več sladkarij," se pošali Thomas.

"Ljubljana je zame ena velika vas"

Thomas z družino živi v Ljubljani, ki pravi, da je zanj kot neka večja vas. Vse je dosegljivo s kolesom ali celo peš, je zelo zelena in čista, ravno prav turistično obiskana. V primerjavi s Parizom in Buenos Airesom je življenje v slovenski prestolnici precej bolj umirjeno in manj panično.

Največji minus pa je že omenjena težava najti stanovanje.

Še pred nekaj leti o Sloveniji ni vedel nič

O Sloveniji sami Thomas še pred osmimi leti, tako kot večina Francozov, ni vedel praktično nič, kljub temu da je veliko potoval: "Nimamo posebnih kulturnih in zgodovinskih povezav, razen to z Napoleonom, pa še to sem izvedel šele v Sloveniji. Poleg tega se Francija precej bolj povezuje z večjimi državami."

Kljub temu je presenečen, koliko je Slovenija naredila v zadnjih 25 letih, ko se je ločila od Jugoslavije. "Kako ste se uspeli iz jugoslovanskega režima, kjer je bilo življenje povsem drugačno, postaviti na svoje noge, začeti povsem drugačno življenje in se tako hitro pridružiti Evropski uniji."

Kot pravi, je skozi oči tujca, Slovenija naredila ogromno: "Ko si v Sloveniji, se počutiš kot v Franciji, imate enako dobro in lepo infrastrukturo, večina ljudi živi dostojno, ni velikih socialnih težav, nivo razvoja je visok … S te perspektive sem res navdušen."

