Amy iz Velike Britanije: Slovenci ste zelo skromni

"Slovenci znate uživati v prostem času, skoraj vsi imate hobije, se ukvarjate s športom, veliko ste v naravi. Znate ceniti naravo in to, kar imate tu." Foto: Osebni arhiv

Močne vrednote, povezanost z naravo in šibkejša prisotnost kapitalizma so tisto, kar Britanko Amy Skinner najbolj privlači v Sloveniji. Po desetletju, ki ga je preživela na sončni strani Alp, si želi, da bi tu tudi ostala. "Dom je tam, kjer to čutiš. Slovenija je moj dom," poudarja.

Amy Skinner je po rodu Britanka. Rojena je bila sicer v Bruslju, del otroštva je preživela v britanskem Cambridgeu, več let so z družino živeli celo v Švici, sama je po študiju mednarodnih odnosov prvo zaposlitev dobila v Bruslju, kjer je spoznala Slovenca, ki jo je pred desetletjem pripeljal v Slovenijo.

Nad Slovenijo je bila popolnoma navdušena, najbolj nad naravo in dejstvom, koliko ponuja na tako majhnem prostoru. "Še ko sva prihajala samo na obiske, sva hodila na čudovite izlete. V enem dnevu sva šla na Vršič, na kanjoning v Bovec, nazaj v Ljubljano, kjer smo šli zvečer ven."

Slovenija je po njenih besedah idealna predvsem za ljudi, ki radi živijo z naravo. "Na neki način se ti ni treba odločiti, ali boš živel na podeželju ali v mestu. Tudi če živiš v Ljubljani, ki ni tako ogromno mesto, je zelo zeleno mesto, imaš Rožnik, Tivoli … pa tudi do podeželja, hribov, morja ni tako daleč."

Amy je v Slovenijo prišla iz Bruslja, kjer največ šteje kariera: "Tam so vsi zaradi dela, tvoja identiteta je to, kar delaš."

V Sloveniji se je sprostila: Tu kariera ni toliko pomembna

Največja skrb, ki jo je spremljala ob selitvi v Slovenijo, je bila, kako bo tu z delom. Prišla je iz Bruslja, kjer največ šteje kariera. "Tam so vsi zaradi dela, tvoja identiteta je to, kar delaš." Skrb je bila še toliko večja, ker ni znala jezika. Prvo leto je tako posvetila učenju slovenščine, zdaj zna toliko, da jo bolj ali manj izdaja le še naglas. Pa še pri tem jo marsikdo zamenja za Primorko.

Glede kariere se je s časom sprostila in spoznala, da se ji morda tu odprejo nove poti, na katere sicer ne bi pomislila. "To se je zgodilo," pravi. Tu ima status samozaposlene osebe, dela na področju neprofitnih organizacij, predvsem se ukvarja z globalnim učenjem.

A največ, kar se je naučila v Sloveniji, je, da kariera ni najpomembnejša, pravi. "Ljudje tu pogosto niti ne sprašujejo, kaj delaš. Slovenci znate uživati v prostem času, skoraj vsi imate hobije, se ukvarjate s športom, veliko ste v naravi. Znate ceniti naravo in to, kar imate tu. Tudi sama sem se naučila uživati v življenju, se sprostiti in ne vsega načrtovati vnaprej."

Amy poudarja, da je kakovost življenja v Sloveniji res visoka, ravnotežje med službenim in osebnim življenjem je zelo dobro. "Ljudje trdo delajo, a večinoma imajo popoldan čas zase, družino."

Britanka pri Slovencih najbolj občuduje iskrenost in neposrednost

Britanka pri Slovencih najbolj občuduje pristnost, zvestobo in iskrenost. Največja razlika v primerjavi z Britanci pa je neposrednost. "Britanci smo zelo vljudni in pogosto govorimo med vrsticami. Še posebej za mojega partnerja je težko, ker še vedno ne zna razbrati, kaj mislimo. Mi se med seboj razumemo, tujcem pa je pogosto težko," pravi Amy, ki pravi, da se je nekaj te direktnosti tudi sama že navzela.

Britanci so sicer znani tudi po svojevrstnem, sarkastičnem in ironičnem humorju. A tu smo si Slovenci z Britanci podobni, vsaj Amy se zdi tako. "Sicer je odvisno od ljudi, ki jih poznaš, a meni se zdi, da se tudi Slovenci zelo radi šalite, imate dober smisel za humor, ki je prav tako sarkastičen, ironičen."

Pri Slovencih ceni tudi veliko navezanost na domače, predvsem kar zadeva lokalno pridelano hrano. "Ogromno ljudi posega za lokalno pridelano hrano z bližnjih kmetij, iščete prav slovenske dobrote. Številni obdelujejo svoj vrt ali pa imajo vsaj dostop do njega pri babicah. Ljudje so zelo osveščeni." Veseli jo, da Slovenija ni toliko globalizirana kot Velika Britanija, kjer so ljudje preveč izgubili stik z zemljo.

Na splošno pri Slovencih opaža zelo zdravo življenje, ker se pozna tudi navzven. "Ko pridejo sorodniki in prijatelji na obisk, so vedno znova presenečeni, da tu ne vidiš veliko debelih ljudi. Debelost je v Angliji res velik problem."

Amy zelo ceni povezanost družin v Sloveniji in da imajo stari starši veliko stikov z vnuki. Foto: Osebni arhiv

Raj za otroke

Amy si je v Sloveniji ustvarila družino, s partnerjem imata dveinpolletno hčerko, in Britanko veseli, da hči lahko odrašča v tako tesnem stiku z naravo. "Zdi se mi, da je to njihov naravni svet, to je najboljša učilnica, kjer otrok uživa in občuti svobodo. Zdi se mi zelo pomembno, da jim privzgojimo ljubezen do narave."

Ker ima Slovenija toliko izbire, običajno dopustujejo doma. "Pogosto gremo na turistične kmetije, v hribe … Tu je raj za otroke. In tudi drago ni toliko. Ni treba imeti veliko denarja, da lahko uživaš tako dragocene stvari."

Poleg tega je država zelo varna, kar ji je kot mami izrednega pomena.

Amy v Sloveniji najbolj preseneča odziv Slovencev, ki so začudeni, da se je iz Velike Britanije preselila v Slovenijo. Kot pravi, Slovenci s tem dajajo občutek, da Slovenija zaostaja za Anglijo, a kot sama opaža, bi se ravno Anglija lahko marsikaj naučila od Slovenije. "Slovenci ste zelo skromni. Ste ponosni na domovino, a na zelo skromen način," meni Britanka. "Tudi moj partner nikoli ni toliko govoril, kako lepo je tu. Bilo mu je samoumevno. To je spoznal šele, ko je šel v tujino."

V Angliji vrtec za najmlajše znaša skoraj toliko kot ena plača

Zelo ceni tudi privilegij enoletnega porodniškega dopusta, ki so ga po rojstvu otroka deležne slovenske mame, in da imajo očetje očetovski dopust. V Angliji ga imajo namreč nekoliko manj, medtem ko ga je v Belgiji, kjer bi Amy sicer verjetno živela, če ne bi spoznala Slovenca, zgolj štiri mesece.

Je pa po drugi strani v Angliji bolj v navadi, da mame z otroki ostanejo doma do njihovega tretjega leta. Prej je namreč vrtec tako drag, da pogosto dosega višino ene plače. Subvencioniran vrtec imajo na voljo komaj od drugega leta starosti dalje.

"Moji prijatelji v Angliji imajo tako večinoma otroke doma. Tudi zame je bila največja dilema, ali jo dati v vrtec ali jo imeti doma. Lani sva jo dala v vrtec, zdaj pa sva se odločila, da je z mano doma in gre samo občasno v varstvo. Otrok je majhen samo enkrat," razlaga britanska mama v Sloveniji.

Ne razume, zakaj toliko nezadovoljstva nad slovenskim zdravstvom

Ko je bila še noseča, jo je pozitivno presenetila tudi oskrba nosečnice, ki ima tu mesečne preglede, medtem ko jih imajo v Angliji precej manj. "Starši so mislili, da imam zasebno zavarovanje, da sem deležna toliko pozornosti," pripoveduje in dodaja, da ima zelo pozitivne izkušnje tudi s porodnišnico in nato patronažno oskrbo na domu.

Hkrati dodaja, da ne razume splošnega nezadovoljstva nad slovenskim zdravstvom. Sama, kot pravi, v desetih letih še ni imela negativne oskrbe, čakalne dobe se ji tudi ne zdijo dolge. "Verjetno je seveda odvisno, kaj potrebuješ," priznava in poudarja, da so to le njene izkušnje, ne splošna ocena.

Ob tem nima preveč pohval za britansko zdravstvo, kjer ima javno zdravstvo močno konkurenco med zasebniki. Dejala je le, da je Slovenija precej bolj socialna država z relativno majhnim problemom neenakosti. "Neenakost je v Veliki Britaniji velik problem in ta še raste. To je glavni problem kapitalizma na splošno."

Amy v Sloveniji najbolj pogreša stare, tradicionalne angleške pivnice, ki imajo svojevrsten čar. "Te stare lesene pivnice delujejo zelo udobno, pogosto imajo živo glasbo, ustvarja se posebna atmosfera." Foto: Osebni arhiv

"Tu je moj dom, tu želim voliti"

Britancem v Sloveniji in tudi v drugih državah v zadnjem času precej skrbi povzročajo brexit in številna še ne odgovorjena vprašanja v zvezi s tem. Amy sicer pretirano zaskrbljena ni bila nikoli, jo je pa šokiralo, da so se Britanci odločili za izstop iz EU. Nekoliko ji je žal, da je prišlo do brexita, sploh pa zdaj, ko se vidi, da se britanska politika ukvarja le s tem problemom in hkrati pozablja na vse drugo v državi.

Samemu dogajanju je nekaj časa še skušala slediti, a kot pravi, je glede vsega skupaj pravi kaos, stvari se spreminjajo iz dneva v dan, nejasnosti je vedno več.

Kar se nje osebno tiče, meni, da večjih sprememb za posameznika ne bo, ker to ni v nikogaršnjem interesu. "Prejšnji teden sem bila na dogodku v organizaciji britanskega veleposlaništva in so nas mirili, da nas nima kaj skrbeti, da bi nam bilo kaj odvzeto."

Kljub temu se je odločila, da bo zaprosila za slovensko državljanstvo. "To sem poskušala že pred tremi leti, a takrat ni bilo možno, da bi imela dvojno državljanstvo. Britanskemu pa se vseeno nisem želela odpovedati. Zdaj ko je to možno, se nisem odločila le zaradi brexita, ampak ker tu živim, tu je moj dom in tu želim voliti."

Kot zanimivost omenja še, da si slovenskega državljanstva oziroma potnega lista želi tudi zaradi potovanja, saj kot Slovenec ne nosiš s seboj toliko "prtljage" kot Britanec. "Če si Anglež, vedno nosiš neko negativno zgodovinsko plat s seboj zaradi kolonializma. Kot Slovenec nimaš toliko te negativne konotacije iz zgodovine," še dodaja.

Amy si želi, da bi z družino ostali v Sloveniji, ki je po njenem mnenju zelo sproščena država, kjer se počuti doma: "Vedno, ko priletim v Slovenijo, občutim olajšanje, da sem doma." Je pa vesela, da Slovenija ni predaleč od Anglije in lahko skoraj kadarkoli odleti na obisk k družini v domovino.

Po desetih letih so ji še vedno dokaj tuje slovenske prehranjevalne navade. "Imate zelo pozno kosilo, v Angliji je to med 12. in 15. uro, ob štirih popoldan ti ga nihče več ne bo postregel. Za malico niti ne vem točno, kaj je. V Angliji imamo v navadi le zajtrk, kosilo in obilno večerjo."

