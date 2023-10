Fajonova nad Janšo: Neodgovorno, neokusno, celo nevarno početje

"Obsojam takšne provokacije, ki lahko vodijo do novega sovraštva in nasilja v naši družbi," je danes na poziv predsednika SDS Janeza Janše Slovencem, naj se oborožijo, dejala zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon.

"Poziv Janeza Janše k oboroževanju je najmanj neodgovorno, neokusno, celo nevarno početje, ki ogroža tudi delovanje varnostnega aparata v Sloveniji," je danes na spletnem omrežju X zapisala Tanja Fajon. Dodala je še, da obsoja "takšne provokacije, ki lahko vodijo do novega sovraštva in nasilja v naši družbi".

Fajonova se je tako odzvala na zapis predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janše na spletnem omrežju X. " Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno," je pretekli teden zapisal Janša ob posnetku propalestinskih protestnikov v centru Ljubljane.

Janša je isto geslo na omrežju X objavil še včeraj in dopisal: " Hvala vsem, ki so poziv razširili. Tudi tistim, ki so ga nehote."

Obsodbo Janševih pozivov so zahtevali tudi v inštitutu 8. marec, oglasila pa se je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Nekateri drugi politiki pa so besede Janše pozdravili.

