Koalicija ostro nad Janšo: Obsojamo netenje panike. To je popolnoma neodgovorno.

V koaliciji obsojajo pozive prvaka SDS Janeza Janše k oboroževanju. Predsednik vlade Robert Golob, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in koordinatorka Levice Asta Vrečko so tako v skupnem odzivu med drugim tovrstne pozive označili za "popolnoma neodgovorne" in v nasprotju z napori mednarodne skupnosti.

Predsednik stranke SDS Janez Janša je v svoji objavi na omrežju X, nekdanjem Twitterju, v petek delil posnetek, ki prikazuje skupino ljudi s palestinskimi zastavami, ki na Prešernovem trgu v arabščini vzklika: "Alah je velik!" Ob tem je zapisal: "Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno." V preteklih dneh je poziv k oboroževanju na omenjenem družbenem omrežju še večkrat ponovil.

V koaliciji so Janševe pozive k oboroževanju danes obsodili.

"Kopičenje osebnega orožja ni problematično zgolj v luči terorizma, temveč tudi z vidika ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, med katerimi so mir, pravičnost ter močne institucije," so prvaki koalicijskih strank, premier in predsednik Gibanje Svoboda Robert Golob, predsednica SD in podpredsednica vlade Tanja Fajon ter koordinatorka Levice Asta Vrečko zapisali v skupnem odzivu. Ves zapis je Golob delil tudi na družbenem omrežju Facebook.

Ob tem so izrazili obžalovanje, da je Slovenija v mandatu prejšnje vlade, ki jo je vodil prvak SDS Janša, sprejela zakonodajo, ki je lajšala pogoje za posedovanje orožja. "Te sporne spremembe smo kot koalicija odpravili takoj ob začetku mandata državnega zbora," so spomnili.

Hkrati so poudarili, da je Slovenija demokratična, solidarna in pravna država z močnimi ustanovami, ki skrbijo za red in varnost. "Varnost ljudi je na prvem mestu, zato vlada aktivno spremlja razmere in sprejema vse potrebne ukrepe za njeno zagotavljanje. Obsojamo netenje panike, sovraštva in populizma ter zavračamo pozive k oboroževanju. Takšni pozivi so v nasprotju z vrednotami moderne in demokratične Slovenije in niso v duhu solidarne Evrope," so prvaki koalicije še zapisali v skupnem odzivu.

Fajonova je Janševe pozive ostro obsodila že ob prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov EU v Luxembourgu. "To je najmanj neodgovorno, neokusno, če ne zelo nevarno početje in ogroža tudi delovanje varnostnega aparata v Sloveniji," je dejala zunanja ministrica Fajonova. Kot je še dodala, resno obsoja takšne provokacije in besede, ki lahko vodijo do novega sovraštva, nasilja v slovenski družbi.

Levica: To meji na hujskanje k rasni diskriminaciji

V Levici so medtem izpostavili tudi, da takšni pozivi izvirajo iz "neposrednega netenja sovraštva do vseh drugačnih", kar je po besedah vodje strankinih poslancev Mateja Tašnerja Vatovca popolnoma nesprejemljivo in meji na hujskanje k rasni diskriminaciji. Hkrati se po njegovem mnenju ob tem postavlja tudi vprašanje dostopa do orožja, pri čemer je tudi Vatovec spomnil na zakonodajo, sprejeto v mandatu prejšnje vlade. "Orožje je ena najbolj nevarnih stvari, ki ne spada v roke civilistov," je dodal. V luči tega bi morali tudi z zaskrbljenostjo spremljati poročila o streljanjih oz. obračunavanju s strelnim orožjem po krajih v Sloveniji, je opozoril šef poslancev Levice in izpostavil, da so pozivi k množičnemu oboroževanju "ne samo neokusni, ampak tudi neodgovorni".

V NSi medtem menijo, da je treba krepiti državne institucije kot sta vojska in policija, ki sta primarno namenjeni skrbi za varnost državljanov. "In če bomo primerno okrepili ti dve instituciji, se nimamo ničesar bati," je ob robu obiska na Koroškem dejal prvak NSi Matej Tonin.