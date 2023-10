Sodišče Tomšiča oprostilo obtožb zaradi groženj Janši

Po navedbah časnika je sodnica poudarila, da so Tomšičevi vzkliki nedvomno predstavljali grožnjo in da so bili podani znaki kaznivega dejanja. Toda sodni izvedenec psihiatrične stroke je na sojenju ocenil, da se Tomšič v kritičnem času zaradi osebnostne oziroma duševne motnje ni mogel obvladovati, okrnjena pa je bila tudi njegova zmožnost razumevanja.

Pravno je bil zato neprišteven in posledično tudi ni mogel biti kriv kaznivega dejanja. Sodba še ni pravnomočna, tožilka pa je po sojenju dejala, da bo razmislila o morebitni pritožbi.

Ludvik Tomšič je današnjo razglasitev sodbe pričakal na dvorišču pred sodiščem, saj je že med zaključnim govorom tožilke vzkipel in odvihral iz dvorane. Tožilka je za Tomšiča sicer zahtevala pogojno zaporno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. Obramba se je oprla na izvedenčevo mnenje in zahtevala oprostilno sodbo, še poroča Dnevnik.

Tomšič dejal, da je bil to le šov za medije

Obtoženi Tomšič je ob aprilskem začetku sojenja izpostavil, da ima zdravstvene težave, nekdanji predsednik vlade Janša pa je ocenil, da je bila Tomšičeva grožnja Tomšiča zelo realna.

Tomšič je takrat sodišču povedal, da ima zdravstvene težave, na vprašanje zagovornice Tatjane Sitar, ali je imel s svojimi pozivi namen pri Janši vzbuditi strah, da ga bo ubil, pa je odgovoril, da je bil to le šov za medije.

Kot je dejal, je bilo na shodu kot na nogometni tekmi, podobno kot on sam so na shodu vzklikali tudi drugi, je dejal. "Na protestu je bilo 500 plakatov, na katerih je pisalo smrt janšizmu," je povedal med drugim. Večkrat je poudaril tudi, da se mora zaradi zdravstvenih težav ukvarjati predvsem sam s sabo.

Janša pa je na začetku sojenja dejal, da Tomšičeva grožnja ni bila edina, ki je bila izrečena zoper njega, je pa bila posneta in predvajana, zato so jo videli tudi njegova družina in otroci, kar ni minilo brez posledic. "Zame to ni bil velik šok, je pa bil za otroka, ki sta me spraševala, ali me bodo ubili," je takrat še dodal.