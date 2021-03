Včeraj smo poročali o opozorilu slovenskega pravnika Jurija Toplaka, ki je za britanski Daily Express zaprtje dostopa do sodnih spisov pri Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) s sedežem v Strasbourgu označil za "ekstremno in protipravno". Le nekaj ur po objavi članka je ESČP spise spet odprlo za javnost.

Nekaj dni po tem, ko je ustavni pravnik Jurij Toplak razkril pritožbo Kodrič proti Sloveniji v zadevi ustavnega sodnika Roka Čeferina, je ESČP prosilcem prenehalo pošiljati dokumente s sodnih spisov, ki so po Evropski konvenciji o človekovih pravicah javni.

Prosilci z vse Evrope so namesto dokumentov, za katere so prosili, prejeli obvestilo, da je zaradi pandemije novega koronavirusa dostop do spisov prekinjen. O kritikah Toplaka na račun sodišča v Strasbourgu, češ da je pandemijo bolezni covid-19 izkoristilo za skrivanje dokumentov, je poročal tudi britanski časnik Daily Express.

Manj kot 24 ur po objavi članka v Daily Expressu, ki je bil pred desetletji celo največji časopis na svetu, še danes pa ima 27 milijonov mesečnih bralcev, je ESČP spet omogočilo dostop do sodnih spisov ter prosilcem po elektronski pošti poslalo kopije pritožb in drugih dokumentov s spisov. Sodišče spremembe svojega ravnanja ni pojasnilo.

"Evropsko sodišče naj bo zgled ustavnemu sodišču"

"To je velika zmaga za transparentnost evropskega sodstva," je vnovično odprtje spisov za javnost komentiral Toplak, katerega pravna mnenja so objavili številni vodilni tuji mediji, med njimi The Guardian in Wall Street Journal. "Transparentnost je najboljše zdravilo za pošteno sodstvo," je med drugim poudaril Toplak.

"Sodišče v Strasbourgu naj bo zgled slovenskemu ustavnemu sodišču. Pet profesorjev prava nas je pozvalo ustavno sodišče, naj bo vsaj toliko transparentno, kot je Evropsko sodišče za človekove pravice," je dodal Toplak, ki je profesor na Alma Mater Europaea in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter gostujoči profesor na Univerzi Fordham v New Yorku. O svobodi izražanja in sodiščih je Toplak lani spregovoril v nastopih na najprestižnejših pravnih fakultetah Yale in Harvard.

O odprtju spisov ustavnega sodišča bo odločila informacijska pooblaščenka

Kot smo že poročali na Siol.net, je informacijska pooblaščenka ustavnemu sodišču oktobra lani zaradi kršitve dostopa do javnih informacij odpravila odločbo, s katero je ustavno sodišče onemogočilo dostop do zahtev za oceno ustavnosti, ki jih ustavnemu sodišču pošiljajo drugi državni organi. Prvič se je zgodilo, da je drug državni organ zaradi kršitve ustavnih pravic odpravil odločbo ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče, ki ga vodi predsednik Rajko Knez, je dokumente po odločitvi informacijske pooblaščenke naprej poslalo, nato pa je sekretar sodišča Sebastian Nerad sporočil, da so jih poslali po pomoti, in sodišče je z odločbo prošnjo prosilca še drugič zavrnilo. O zakonitosti ravnanja ustavnega sodišča spet odloča informacijska pooblaščenka.

"Kritika sodišč je dolžnost vsakega pravnika"

"Dogodek z Daily Express je pokazal moč medijev pri izboljšanju sodišč," je dogajanje v zadnjih dneh komentiral Toplak in spomnil na besede priznanega ameriškega sodnika Rogerja Minerja, ki je slavno zapisal, da kritika sodišč ni le pravica, ampak dolžnost vsakega pravnika. Manj kot je kritike, manj sodišča napredujejo. Kritika je del odgovornosti, ki jo ima vsak pravnik do javnosti, in ne odraža nespoštovanja, je še zapisal Miner, sodnik ameriškega zveznega prizivnega sodišča.