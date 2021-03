Toplakove besede odmevajo na Otoku: Ta poteza ESČP je protipravna

Evropsko sodišče za človekove pravice s sedežem v Strasbourgu zavrača dostop do spisov in drugih dokumentov, kar sproža pomisleke glede odprtosti sodišča in transparentnosti. Novinarji in pravniki so na to opozorili po tem, ko so neuspešno poskušali dostopati do dokumentov, ki jih je izdalo sodišče, je poročal britanski časnik Daily Express.

Toplak: Ta poteza ESČP je ekstremna in protipravna

Britanski novinarji so pri tem izpostavili slovenskega ustavnega pravnika in predavatelja na mariborski univerzi Jurija Toplaka, ki je potezo ESČP označil za "ekstremno in protipravno". ESČP je najvišja sodna instanca v Evropi, med drugim pokriva 27 držav članic EU in 19 drugih držav, med drugim tudi Veliko Britanijo.

Čeprav na spletni strani ESČP jasno piše, da so dokumenti dostopni javnosti, razen če drugače ne odloči predsednik sodišča, pa so od 10. marca letos zaradi pandemije covid-19 posveti glede pridobitve dokumentacije do nadaljnjega prekinjeni. Do 10. marca letos, torej tudi v času pandemije covid-19, pa je vsak prosilec po elektronski pošti dobil dokument, za katerega je prosil.

Prekinitev dostopa do sodb in dokumentov ESČP je ekstremna in nezakonita, je dejal Jurij Toplak. Foto: Reuters

Do te odločitve ESČP, ki za svojo potezo ni ponudilo nobene konkretne razlage, je kritičen tudi Toplak. Kot je povedal za Express, se mu zdi odločitev sodišča glede prekinitve dostopa do dokumentov zaradi pandemije covid-19 neupravičena. Toplak je med drugim dejal, da se epidemiološke razmere zaradi novega koronavirusa prejšnji mesec niso poslabšale: "Nobeno sodišče ne bi smelo skrivati svojih odločitev pred javnostjo. Gre za javne dokumente, kar pomeni, da mora ESČP dovoliti javnosti, da jih vidi."

"Verjamem, da je tukaj v igri nekaj drugega"

Toplak je dodal, da ESČP v preteklosti v nobenih drugih primerih ni prekinilo dostopa do svojih dokumentov. "Verjamem, da je tukaj v igri nekaj drugega. Morda gre za nagibanje k temu, da se omeji transparentnost, vendar pa, kakorkoli, ta poteza je ekstremna in tudi protipravna," je dejal znani slovenski ustavni pravnik.

Ob tem se je skliceval na 40. člen Evropske konvencijo o človekovih pravicah, v katerem je zapisano, da so dokumenti, ki so deponirani pri tajniku, dostopni javnosti, razen če predsednik sodišča ne odloči drugače. Toplaku so iz ESČP včeraj sporočili, da odločitve o prekinitvi posredovanja dokumentov javnosti ni sprejel predsednik sodišča.

"Konvencija jasno pravi, da mora imeti javnost dostop do dokumentov. Nekateri svetovni voditelji so svoje dvomljive odločitve že utemeljili s pandemijo. Tega ne bi nikoli pričakoval od ESČP," je dodal Toplak.