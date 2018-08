Enajst let po tragediji v Globalu nova odločitev sodišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varnostnika Vip varovanja David Bukovac in Sead Suljanović, ki sta odgovorna za smrt 20-letnega Gorazda Čamernika pred klubom Global, morata solidarno plačati 30.000 evrov odškodnine Gorazdovemu očetu Danilu Čamerniku. Višje sodišče je namreč potrdilo, da mora poleg Suljanovića odškodnino plačati tudi Bukovac, poročata Delo in Slovenske novice.

Medtem ko je sodba za Suljanovića pravnomočna že nekaj let, so o odgovornosti Bukovca po razveljavitvi sodbe na vrhovnem sodišču ponovno odločali na višjem sodišču.

Bukovca in Suljanovića so obsodili, ker sta 7. oktobra 2007 pred Globalom tako pretepla Gorazda Čamernika, da je ta ob padcu z glavo udaril ob asfalt in je zaradi hudih poškodb možganov v bolnišnici pozneje umrl. Oba sta medtem po navedbah časnika že prestala prisojeno osemletno zaporno kazen.

Pravdo, ki sta jo leta 2011 sprožila Gorazdova mati in brat, so končali lanskega julija s poravnavo, pravdni postopek, v katerem Danilo Čamernik zaradi smrti sina s tožbo zahteva 130.000 evrov odškodnine, pa je te dni, kot piše Delo, dobil pravnomočni epilog v še enem delu s tem, ko je višje sodišče ugotovilo tudi civilno odgovornost varnostnika Bukovca.

Višje sodišče je v svoji zadnji odločbi po navedbah časnika sledilo napotkom vrhovnega sodišča in pritrdilo okrožnemu sodišču, da je Bukovac prav tako odgovoren za dogodek kakor Suljanović.

Menilo je tudi, da je višina dosojene odškodnine primerna. Bukovac in Čamernik morata poravnati vsak svoje stroške prvostopenjskega in pritožbenega postopka, Bukovac pa mora Čamerniku vrniti slaba dva tisočaka revizijskih stroškov.

Čamernik je sicer maja vložil tudi pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi kršitve pravice do življenja. Ta naj bi bila kršena s tem, ker je moral večkrat ukrepati, da je bila ugotovljena odgovornost prvotoženega Bukovca, ker da brez pravnih sredstev, ki jih je vložil, ne bi bilo zagotovljeno ustrezno varstvo, posledično pa tudi ne bi bila ugotovljena odgovornost za smrt njegovega sina, še dodaja časnik.