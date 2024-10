Voznik avtomobila je zgodaj zjutraj pri zdravstvenem domu v Postojni zbil 25-letnega pešca, ki so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Po prvih podatkih je huje poškodovan. Poleg tega je zjutraj v Postojni voznik kombija trčil v 52-letno peško. Policija voznike opozarja, naj bodo pozorni na pešce.

Policisti v primeru trčenja v 25-letnika obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Vozniku, ki je trčil v 52-letno peško, pa so izdali plačilni nalog.

Policija je voznike osebnih avtomobilov opozorila, naj bodo pozorni na pešce, še posebej pred zaznamovanimi prehodi in na drugih območjih. Poleg tega jih opozarjajo, naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram in dosledno upoštevajo omejitve hitrosti.

Pešce opozarjajo, naj poskrbijo za lastno varnost in upoštevajo cestnoprometne predpise. Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost, so opozorili.