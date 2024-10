Opoldne se je v skalni grapi grebena Na Možeh nad Zelenico med usposabljanjem policistov gorske enote zgodila nesreča, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so sprva zapisali, naj bi bila dva policista huje ranjena, eden pa lažje, a so nadalje ugotovili, da ne gre za hujše poškodbe in bodo vsi trije odpuščeni v domačo oskrbo.