V bližini zdravstvenega doma v Kranju je v ponedeljek popoldne pes, ki je bil sicer na povodcu, napadel 10-letno deklico in jo ugriznil v obraz. Deklica je utrpela lažje poškodbe, oskrbeli so jo na urgenci. Kranjski policisti skrbnico psa pozivajo, naj se javi na policijo.

Kot so za Siol.net potrdili na Policijski upravi Kranj, je deklica prečkala prehod med Oldhamsko in Kidričevo cesto, lastnica s psom na povodcu pa je stala ob semaforju nasproti kranjskega zdravstvenega doma. Ob srečanju je pes, ki je bil sicer na povodcu, skočil na 10-letnico in jo ugriznil v obraz.

Iz objave na družbenem omrežju Facebook izhaja, da je lastnica otroka le pogledala, rekla, da je vse v redu, in odšla naprej. Ko je deklica ugotovila, da krvavi, je poklicala starše, ti pa so jo odpeljali v zdravstveni dom, kjer so jo oskrbeli.

O incidentu so obvestili policijo. "Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. V primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja bodo tudi ustrezno ukrepali," so zapisali na PU Kranj.

Skrbnico psa pozivajo, naj se javi policiji. Prav tako morebitne priče dogodka prosijo, da pokličejo na Policijsko postajo Kranj na telefonsko številko 04/233 64 00 ali na interventno številko policije 113.