Slovenska pot v EU se je začela že kmalu po slovenski osamosvojitvi. Julija 1992 so se začela pogajanja za sporazum o sodelovanju med Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS), predhodnico EU. Ta sporazum je bil podpisan aprila 1993, veljati pa je začel septembra istega leta.

Za začetek pogajanj o sklenitvi sporazuma o pridružitvi je Slovenija uradno zaprosila 10. junija 1996. Pogajanja so se uradno začela 31. marca 1998, končala pa so se konec leta 2002 z dogovorom o pogojih pristopa Slovenije.

Pred vstopom je Slovenija prilagodila svojo zakonodajo evropskim pravilom, razen na področjih, kjer so bile na pogajanjih dogovorjene nekatere izjeme in prehodna obdobja. Slovenski volivci so 23. marca 2003 na referendumu o vstopu Slovenije v EU večinsko podprli članstvo in 1. maja 2004 je Slovenija po zaključenem pristopnem procesu postala polnopravna članica EU.

Slovenija je kot prva izmed desetih držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004, prevzela evro. Ta je postal zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji 1. januarja 2007. Naša država je 21. decembra istega leta postala tudi članica schengenskega območja. Takrat smo odpravili nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami EU.

Foto: STA/Katja Kodba

Kako je vstop v EU spremenil Slovenijo

Kot je za Siol.net povedal politolog in profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV) Marko Lovec, je vstop Slovenije v EU pomenil hitro prilagoditev na liberalen odnos do trga in na institucionalno strukturo. To je pomenilo utrditev procesov demokratizacije, večstrankarskega sistema in neodvisnosti institucij.

V Slovenijo so prišle tudi naložbe, tudi že pred vstopom. Začelo se je posodabljanje številnih sistemov, saj smo iz EU v Slovenijo prenašali sodobne standarde javnih politik, na primer na področju okolja. Pri odnosu do odpadkov, varovanja voda in narave je bil v Sloveniji narejen velik preskok, poudarja Lovec.

Po vstopu se je napredek Slovenije zaradi različnih razlogov (od kriz do domačih napak) upočasnil. "To je vidno tudi v različnih statistikah. Na primer pri gospodarskem razvoju smo bili leta 2014, deset let po vstopu v EU, z vidika konvergence, tj. kako blizu smo povprečju razvitosti EU, na enaki točki kot leta 2004. Deset let po vstopu smo se torej vrnili na enako točko," poudarja Lovec.

Po letu 2014 je Slovenija spet začela napredovati, a zelo počasi. Nekatere države, ki so bile v slabšem položaju kot Slovenija, na primer Češka, so nas začele dohitevati. "Imeli smo idealen položaj. Smo zemljepisno del srednje Evrope, že v preteklosti smo bili povezani z državami, kot je Avstrija. Nismo imeli vojne kot druge nekdanje jugoslovanske republike. Imeli smo mehkejši socializem kot na primer nekdanje članice Sovjetske zveze ali Varšavskega pakta. Te prednosti smo izkoristili pred vstopom. Potem pa smo žal malo zaspali," pojasnjuje Lovec.

Kako drugačna bi bila Slovenija, če ne bi bila članica EU?

To je v družboslovju zelo težko ugotoviti, ker je zelo veliko različnih dejavnikov, ki vplivajo na to, pravi Lovec in dodaja, da je tudi težko poiskati dobro primerjavo.

"Morda z Makedonijo, ki ni imela vojne v času razpadanja Jugoslavije, je pa bila v primerjavi s Slovenijo bistveno manj razvita. Morda bi lahko naredili primerjavo tudi s Črno goro. Vidimo, da te države gospodarsko napredujejo, a počasneje kot mi. Tudi na političnem področju imajo težave. Prihaja do iliberalnih trendov in še do večjih posegov v medije kot pri nas. Zelo prepletene so tudi povezave med gospodarstvom in politiko. Močan je vpliv tretjih držav, na primer v Makedoniji vidimo vplive Srbije in Madžarske. V času vladavine Nikole Gruevskega so bili prav makedonski troli tisti, ki so bili vplivni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016, na katerih je zmagal Donald Trump. To kaže, da so bile te države dostikrat postaja za večje sile. V tem smislu je EU utrdila naš gospodarski in politični razvoj ter avtonomijo. Če ne bi bili člani EU, bi bili zdaj v šibkejšem položaju," je prepričan Lovec.

Kakšna bo prihodnost EU?

Nedavno je francoski predsednik Emmanuel Macron govoril o smrti Evrope oziroma da lahko Evropa umre. Kot pravi Lovec, je treba razumeti, da je Macron, ki je na oblasti že od leta 2017, doma v zelo nehvaležnem položaju. Sooča se s kritikami, v Franciji se krepi desnica. Za liberalne stranke je značilno, da je pred evropskimi volitvami ključen del njihovega programa nasprotovanje nacionalizmu in iliberalizmu. Macronovo strašenje o smrti Evrope je torej treba razumeti v tem kontekstu nizke podpore oziroma v kontekstu francoskih notranjepolitičnih razmer.

Lovec dvomi, da je strašenje v Macronovem slogu najboljša politična taktika, saj utrjuje teren za desne stranke. "Ko so ljudje prestrašeni, ko ne vidijo dobrih alternativ za prihodnost, se začnejo obračati nazaj, v neko idealizirano preteklost. Želijo si vrnitve v EU nekega preteklega časa, v Evropsko gospodarsko skupnost (EGS), a koles časa ni mogoče zavrteti nazaj."

Po Lovčevem mnenju so na boljši poti kot Macron tisti evropski politiki, ki razmišljajo o tem, kaj je treba narediti v prihodnje, da se bo nadaljeval vzdržen gospodarski razvoj, da se bodo krepile politične institucije, ki bodo odgovorne državljanom, in da bo EU imela mesto v svetu.

"Sam ne bi bil toliko pesimističen za prihodnost EU. Ta trenutno nima največ ljudi, to ima Kitajska. Tudi nima največ kapitala in najboljše vojske, tukaj so na prvem mestu ZDA. Ima pa EU zelo kakovostne institucije in vključujoč trajnostni model razvoja. Na dolgi rok bosta to njeni prednosti. Ker ima omejene človeške vire in naravna bogastva, bodo kakovostne institucije tiste, ki bodo EU omogočile najboljši mogoči razvoj. Na privlačnost EU kaže tudi to, da želijo ljudje z različnih delov sveta živeti v EU. Več ljudi se v EU priseljuje, kot se iz nje odseljuje," je še povedal Lovec.