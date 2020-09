Dva tedna pred odločilnim dogodkom neprijetno presenečenje za Fajonovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je podpora SDS in SD padla, na drugi strani pa je LMŠ narasla.

Na četrto mesto se je uvrstila Levica Luke Mesca, ki ji je podpora v zadnjem tednu padla z 11,3 na 9,7 odstotka. Sledi ji NSi Mateja Tonina, ki se je dvignila za 0,7 odstotne točke in se tokrat ustavila pri 8,7 odstotka podpore.

Velik skok Jelinčičeve SNS

Močno, za več kot sto odstotkov, je podpora zrasla SNS Zmaga Jelinčiča, ki ima 5,1-odstotno podporo. Za njo se je uvrstila SAB Alenke Bratušek, ki jo je tokrat podprlo 3,8 odstotka anketirancev. Za primerjavo: prejšnji teden ji je agencija Parsifal, ki je opravila anketo za Nova24TV, namerila 3,7-odstotno podporo.

Sledijo ji SLS Marjana Podobnika, ki jo je podprlo 2,8 odstotka vprašanih, Dobra država Bojana Dobovška z 2,5 odstotka in Pirati z dvema odstotkoma.

DeSUS z enako podporo kot Čuševi Zeleni Slovenije

Na enajsto mesto sta se z 1,6-odstotno podporo opredeljenih anketirancev uvrstili stranka Zeleni Slovenije Andreja Čuša in stranka DeSUS, ki jo bo do kongresa, na katerem bodo izbirali novega predsednika oziroma predsednico, vodil Tomaž Gantar. Ta je vodenje stranke prevzel po odstopu Aleksandre Pivec, ki ji je zaradi nejasnosti glede plačil njenih gostovanj na Krasu in Obali obrnila hrbet celotna poslanska skupina.

Slabše se je v anketi odrezala le še SMC Zdravka Počivalška, ki ji je podporo izrazilo 0,5 odstotka vprašanih.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Odstotki se zato razlikujejo od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še neopredeljene, tam so deleži za vse stranke zaradi upoštevanja neopredeljenih za okoli tretjino nižji.

Kakšno podporo ima vlada?

Podpora vladi je septembra rahlo padla, je še pokazala anketa. Podpira jo dobra tretjina anketirancev (36,9 odstotka). Nasprotuje ji nekaj manj vprašanih kot mesec prej – 48,8 odstotka vprašanih. 14,4 odstotka anketirancev se glede tega vprašanja ni opredelilo.