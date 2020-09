Janševa SDS na vrhu, Stranka Alenke Bratušek pripravila presenečenje

Po raziskavi, ki jo je za časnik Delo med 7. in 10. septembrom izvedla agencija Mediana, še vedno daleč največ vprašanih podpira stranko SDS. Med opredeljenimi anketiranci bi jo volilo 30,8 odstotka vprašanih. Daleč zadaj ji sledita SD Tanje Fajon s 16-odstotno in LMŠ Marjana Šarca s 13-odstotno podporo.

Na četrto mesto se je tudi tokrat uvrstila Levice Luke Mesca, ki jo podpira deset odstotkov vprašanih.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je podpora vsem omenjenim strankam nekoliko padla.

NSi, SAB in DeSUS navzgor

Drugače je pri NSi Mateja Tonina, stranki SAB Alenke Bratušek in stranki DeSUS, katere vodenje od Aleksandre Pivec prevzema Tomaž Gantar. NSi je podpora zrasla za 0,3 odstotne točke na 5,2 odstotka, SAB se je povzpela z 2,1 odstotka, kolikor ji je konec avgusta za Novo24 namerila agencija Parsifal, na pet odstotkov, DeSUS pa s štirih na 4,9 odstotka.

SLS podpira 3,2 odstotka vprašanih, SMC 2,6, SNS pa 2,4 odstotka opredeljenih anketirancev. Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so se znašle tudi Piratska stranka (2,3 odstotka), Dobra država (2,1 odstotka) in Zeleni Slovenije (2,1 odstotka).

Kakšna je ocena dela vlade?

Anketa, ki je bila izvedena na vzorcu 724 polnoletnih prebivalcev Slovenije, je pokazala še, da:

- 10,3 odstotka vprašanih delo vlade ocenjuje kot zelo pozitivno,

- 13,8 odstotka ga ocenjuje pozitivno,

- 25,5 odstotka kot srednje dobro,

- 20,3 odstotka kot negativno in

- 22,2 odstotka kot zelo negativno.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Odstotki se zato razlikujejo od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še neopredeljene, tam so deleži za vse stranke zaradi upoštevanja neopredeljenih za okoli tretjino nižji.