Po Novi24TV SD pred LMŠ, DeSUS pa v DZ

A za zdaj SAB to še ne uspeva najbolje, bi lahko sklepali po deležu, ki jim ga kaže raziskava agencije Parsifal. Ostaja pa podpora največji koalicijski stranki SDS tudi po raziskavi za Novo24TV precej nad deležem, ki ga je ta stranka zbrala na volitvah pred dvema letoma. Če bi bile državnozborske volitve to nedeljo, bi bila zmagovalka SDS z 32,4 odstotka vseh glasov.

Na drugo mesto bi se z 18,5 odstotka podpore uvrstila SD s Tanjo Fajon na čelu, na tretjem mestu pa bi LMŠ Marjana Šarca prejela 15,8 odstotka glasov. Tudi ta rezultata bi pomenila krepko izboljšanje v primerjavi z doseženim na zadnjih volitvah.

Rezultate vseh treh javnomnenjskih raziskav za večje stranke in rezultate volitev leta 2018 predstavljamo v spodnjem grafu:

Pred tednom je raziskava Mediane, ki jo je objavil POP TV, pokazala, da sta stranki LMŠ Marjana Šarca in SD Tanje Fajon povsem izenačeni. Po Novi24TV je Fajonova spet pred Šarcem. Četrto mesto po Parsifalovi raziskavi zaseda Levica Luke Meseca z 10,5 odstotka podpore, peto pa NSi, pri čemer bi stranko volilo 4,8 odstotka volivcev. Čisto na pragu za vstop v državni zbor pa je s štirimi odstotki DeSUS Aleksandre Pivec.

Že pod pragom za vstop v državni zbor je po raziskavi za Novo24TV stranka SNS, ki bi na volitvah, če bi bile te v nedeljo, prejela 3,3 odstotka glasov, SLS 3,2, Pirati 2,3, SAB 2,1, SMC 1,7 in Dobra Država 1,4 odstotka.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Zato se odstotki razlikujejo od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še neopredeljene, tam so deleži za vse stranke zaradi upoštevanja neopredeljenih za okoli tretjino nižji. Na Novi24TV so preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, naredili sami in smo njihove podatke le povzeli.