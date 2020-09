Janša objavil fotografijo svoje soproge v popolni plezalni opremi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janeza Janšo in Sebastiana Kurza je na plezanju po Triglavski severni steni spremljala tudi Urška Bačovnik Janša. Foto: Dragan Tatic/BKA

Plezanja po Triglavski severni steni, ki sta ga v torek opravila slovenski predsednik vlade Janez Janša in avstrijski kancler Sebastian Kurz, ni zamudila niti soproga slovenskega predsednika vlade Urška Bačovnik Janša. Predsednik vlade je namreč na Twitterju objavil fotografije plezalnega vzpona, na eni od njih pa pozirata tudi njegova soproga in gorska vodnica Tina Di Batista.

"Severna Triglavska stena je še vedno zakon. Še posebej, če jo začneš v megli in oblaku ter končaš v popoldanskem soncu v družbi izvrstnega gornika in sogovornika Sebastiana Kurza ter odličnih gorskih vodnikov Tine Di Batiste, Milana Romiha, Bojana Pograjca in Urške Bačovnik Janša," je nad objavljenimi fotografijami na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša.

Severna Triglavska stena je še vedno zakon. Še posebej, če jo začneš v megli in oblaku ter končaš v popoldanskem soncu v družbi izvrstnega gornika in sogovornika @sebastiankurz ter odličnih slovenskih gorskih vodnikov #TinaDiBatista #MilanRomih #BojanPograjc in @bacovnik 1/4 pic.twitter.com/ktSSrRm2b6 — Janez Janša (@JJansaSDS) September 9, 2020

Janša je v zgornji objavi na družbenem omrežju Twitter med drugim delil tudi fotografijo svoje soproge, ki je v popolni plezalni opremi pozirala z alpinistko in gorsko vodnico Tino Di Batisto. Spomnimo, Janša in Kurz sta se po torkovem delovnem obisku avstrijskega kanclerja v Ljubljani podala v Julijske Alpe, kjer sta preplezala slovensko smer v Triglavski severni steni.

Na njunem podvigu ni manjkala niti soproga slovenskega predsednika vlade Urška Bačovnik Janša, ki je tako kot njen soprog in aktualni predsednik vlade velika ljubiteljica narave, gora in alpinizma.