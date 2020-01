Država je njen projekt podprla z le stotimi evri: "To je norčevanje iz ljudi"

Na Facebooku je za nemalo burnih odzivov poskrbela objava, ki spet kaže mačehovski odnos države do njenih državljanov. Katarini Pajnič, ki se je prijavila na javni razpis urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, je država dala zeleno luč za sofinanciranje izdaje brošure ob stoti obletnici koroškega plebiscita. Vse lepo in prav, če ji ne bi strokovna razpisna komisija za projekt dodelila zgolj sto evrov sredstev. To je norčevanje iz ljudi, pravi Pajničeva in dodaja, da tega denarja ne bo vzela.

Katarina Pajnič, ki v okviru projekta Slo.Kor.tur na spletu in družbenih omrežjih predstavlja glavne turistične znamenitosti avstrijske Koroške in njihovo zgodovino v slovenskem jeziku, se je na javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu za leto 2020, ki ga pripravijo v okviru urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, prijavila z dvema projektoma.

Za projekt so ji dodelili le sto evrov sredstev

Strokovna razpisna komisija je odločila, da njen projekt spletne strani in družbenih omrežij ni upravičen do finančnih sredstev, za projekt izdaje brošure ob stoti obletnici plebiscita na avstrijskem Koroškem pa so ji dodelili le sto evrov sredstev. "Ta projekt sem pripravila v sodelovanju z združenjem Slovenska izseljenska matica, ki so mu za ves projekt, gre za pripravo in tiskanje brošure, s katero bi letos zaznamovali stoto obletnico koroškega plebiscita, odobrili 500 evrov," pojasnjuje Pajničeva.

600 evrov, kolikor jih je država namenila za izdajo brošure, ki bi v luči spomina na visoko obletnico plebiscita predstavila najbolj znane koroške Slovence, seveda ne bo dovolj. "Ob prijavi na razpis smo že posredovali ves predračun. Tisk za minimalno naklado 500 izvodov bi stal 1.500 evrov, kaj šele priprava in strokovno delo," pojasnjuje Pajničeva.

"Sto evrov je norčevanje iz ljudi. Bolje bi bilo, če bi enostavno zavrnili sofinanciranje," še poudarja. Dodaja, da je strokovna razpisna komisija projekt sicer ocenila kot dober, vendar pa priznava, da ne ve, ali je podoben projekt na razpis prijavila katera od drugih zamejskih organizacij na avstrijskem Koroškem.

Pajničeva: Da dodeliš nekomu sto evrov sredstev, ni nič drugega kot norčevanje

Na vprašanje, ali jim bo kljub odločitvi komisije uspelo izpeljati projekt, Pajničeva odgovarja, da jim ne bo in da stotih evrov sredstev ne bo sprejela: "Vedno se reče, da ni denarja, ampak v vseh razpisih se je razdelilo za osem milijonov evrov in pol denarja. Da dodeliš nekomu, ki želi eno leto delati in ob stoti obletnici izdati brošuro, sto evrov sredstev, ni nič drugega kot norčevanje."

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu vodi Peter Jožef Česnik. Foto: STA

Kot pojasnjuje Pajničeva, bi se na odločitev komisije lahko pritožila, vendar pa se je že odločila, da se na njihov dopis sploh ne bo odzvala: "Tega denarja ne bom prevzela, ker imam več dela, če za to pošiljam pogodbe in pošto v Slovenijo. Zelo nehvaležen čas je za vse skupaj. Vlada je padla, minister se bo verjetno zamenjal, leto, ko bomo zaznamovali stoto obletnico plebiscita, pa se je že začelo. Spet smo izgubili leto dni časa in to je res sramota."

Glavne znamenitosti avstrijske Koroške v slovenskem jeziku

Ob tem Pajničeva še dodaja, da projekt Slo.Kor.tur že drugo leto zapored vodi brezplačno. Gre za projekt, v okviru katerega ljudje v slovenskem jeziku prek spletne strani in družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram in YouTube, spoznavajo glavne turistične znamenitosti na avstrijskem Koroškem in njihovo zgodovino.

"Na avstrijskem Koroškem glavni ponudniki spletnih strani ne ponujajo v slovenščini, niti na uradnem dvojezičnem območju, tako da po svoje ta tem področju že drugo leto orjemo ledino. Če bi bilo tako lahko, bi mogoče uspelo že drugim," še dodaja Pajničeva. S prošnjo za pojasnila o višini sofinanciranja omenjenega projekta smo se obrnili tudi na urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.