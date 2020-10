Drago Kos potrdil poslovanje z Izetom Rastoderjem

"Moje podjetje je, ne na našo pobudo, februarja letos sklenilo pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem Izeta Rastoderja. En mesec kasneje smo pogodbo enostransko razdrli," nam je sporočil nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Drago Kos, ki pa ni želel razkriti, kolikšna je bila vrednost pogodbe, za kakšne storitve je bila sklenjena, ali so bila opravljena kakšna nakazila in zakaj so pogodbo razdrli.

Skladišča podjetja Derby na Letališki cesti v Ljubljani, ki so v lasti znanega podjetnika Izeta Rastoderja, je 30. januarja dopoldne zaradi kokaina v njihovih pošiljkah obiskala policija. Rastoder je takrat trdil, da so bili v podjetju tarča kriminalne združbe.

Spletni portal Nova24 danes poroča, da naj bi kriminaliste na dan preiskave na sedežu podjetja prehitela ekipa medijske hiše Pop TV, na kateri je urednica informativnega programa Tjaša Slokar Kos, žena nekdanjega predsednika KPK Draga Kosa, pri čemer naj bi si Rastoder nakopal težave z mediji, ker naj ne bi želel "najeti" Kosa oziroma mu nekaj plačati.

Podjetji Kosa in Rastoderja sta sodelovali

Drago Kos je za Siol.net pojasnil, da so navedbe v članku Nove24 "popolnoma neresnične". Je pa razkril, da je njegovo podjetje, ne na njihovo pobudo, sklenilo pogodbo o poslovnem sodelovanju z Rastoderjevim podjetjem 13. februarja letos in jo nato enostransko odpovedalo 18. marca letos.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Izeta Rastoderja. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Kosa, nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), danes pa vodjo Delovne skupine proti podkupovanju v mednarodnem poslovanju pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), smo vprašali še:

- za kakšne storitve je bila sklenjena pogodba med podjetjema,

- kolikšna je bila njena vrednost,

- ali je prišlo do kakšnih finančnih nakazil na podlagi pogodbe in

- zakaj so marca pogodbo s podjetjem odpovedali.

Odgovoril nam je, da nam tega zaradi varovanja interesov druge pogodbene stranke ne more povedati.

Kos svetoval tudi NLB Drago Kos oziroma njegovo podjetje R.U.R., katerega 90-odstotni lastnik je, se je v preteklosti že znašlo v medijih, ko je na dan prišla pogodba o svetovanju med podjetjem in NLB. Šlo je za triletno pogodbo, po kateri je NLB podjetju za svetovanje plačala 765 tisoč evrov.

Foto: Žiga Ponikvar

POP TV: Navedbe ne držijo, o preiskavi smo izvedeli iz drugih medijev

V uredništvu programa POP TV zanikajo, da so bili na dan preiskave na kraju dogodka že pred kriminalisti. Poudarjajo, da je iz zapisov v medijih razvidno, da so o omenjenem dogodku prve poročale Slovenske novice in ne POP TV.

"Tako smo tudi v našem uredništvu izvedeli za to, prvo poročilo o tem smo na naši spletni strani objavili dve uri kasneje," so zapisali. Dodali so, da navedbe portala Nova24 torej ne držijo, zato so tudi vprašanja o povezanosti med medijsko hišo in policijo brezpredmetna.